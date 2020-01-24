Hurdalıktaki araçları servete dönüştürdü!

Hurdalıktan aldığı araçların restorasyonuna öncelikle motor bölümünden başlayan Palabıyık, zaman zaman yurt dışından parça da temin ediyor. Boya, döşeme ve elektrik aksamı olmak üzere klasik araçları baştan aşağı yenileyen Bülent usta, bazı klasik otomobillere bir yıl zaman ayırıyor.