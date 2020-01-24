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Hurdalıktaki araçları servete dönüştürdü!
Hurdalıktan aldığı klasik araçları restore eden İzmirli Bülent Palabıyık görenleri şaşırtıyor. Palabıyık, hurdalıkta kimsenin yüzüne bile bakmadığı otomobilleri 200 bin liraya kadar satışa sunuyor.
Giriş Tarihi: 24.01.2020 19:59 Güncelleme Tarihi: 24.01.2020 20:08
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Hurdalıktaki araçları servete dönüştürdü!
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Hurdalıktaki araçları servete dönüştürdü!
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Hurdalıktaki araçları servete dönüştürdü!
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Hurdalıktaki araçları servete dönüştürdü!
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Hurdalıktaki araçları servete dönüştürdü!