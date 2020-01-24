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Hurdalıktaki araçları servete dönüştürdü!

Hurdalıktan aldığı klasik araçları restore eden İzmirli Bülent Palabıyık görenleri şaşırtıyor. Palabıyık, hurdalıkta kimsenin yüzüne bile bakmadığı otomobilleri 200 bin liraya kadar satışa sunuyor.

Giriş Tarihi: 24.01.2020 19:59 Güncelleme Tarihi: 24.01.2020 20:08
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Hurdalıktaki araçları servete dönüştürdü!
Hurdalıktaki araçları servete dönüştürdü!

Almanya'da dünyaya gelen 54 yaşındaki 2 çocuk babası Palabıyık, 9 yaşında ailesiyle İzmir'e yerleşti. İlkokul eğitimi sonrası babasının isteğiyle oto tamircisinde çıraklık yapmaya başlayan Palabıyık, bu dönemde klasik araçlara ilgilenmeye başladı.

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Hurdalıktaki araçları servete dönüştürdü!
Hurdalıktaki araçları servete dönüştürdü!

Klasik arabaların hurdalıklarda yok olmasına gönlü razı olmayan Palabıyık, 29 yıl önce açtığı atölyesinde bu araçları restore etmeye başladı.

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Hurdalıktaki araçları servete dönüştürdü!
Hurdalıktaki araçları servete dönüştürdü!

Restore ettiği araçların çoğunu hurdalıklardan temin ettiği için "hurdacı Bülent" olarak anılan Palabıyık, farklı modelde 230 klasik otomobili tutkunlarıyla buluşturdu.

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Hurdalıktaki araçları servete dönüştürdü!
Hurdalıktaki araçları servete dönüştürdü!

Hafta sonları dahil zamanının neredeyse tamamını Gaziemir 6. Sanayi Sitesi'ndeki atölyesinde geçiren Palabıyık, en büyük mutluluğu da restore ettiği araçların deneme sürüşünde yaşıyor.

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Hurdalıktaki araçları servete dönüştürdü!
Hurdalıktaki araçları servete dönüştürdü!

Hurdalıktan aldığı araçların restorasyonuna öncelikle motor bölümünden başlayan Palabıyık, zaman zaman yurt dışından parça da temin ediyor. Boya, döşeme ve elektrik aksamı olmak üzere klasik araçları baştan aşağı yenileyen Bülent usta, bazı klasik otomobillere bir yıl zaman ayırıyor.