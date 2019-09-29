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Hurda olarak aldığı Murat 124'ü 200 bin TL'ye satmadı! Görenleri şoke ediyor

Hurda sayılabilecek ancak baştan sona tamamen orijinal parçaları bulunan 1974 model Murat 124'ü öyle bir hale getirdi ki görenler gözlerine inanamadı. 12.500 liraya aldığı arabaya 200 bin TL teklif edildi ancak genç adam aracını satmaya yanaşmıyor. Murat 124 ya da halk arasındaki yaygın ismiyle Hacı Murat, 1971 yılında Tofaş'ın Bursa fabrikasında Fiat 124 şasesine oturtularak Türkiye'de yabancı lisansla üretilen ilk otomobil. Murat 124 1971-1976 arasında 134 bin 867 adet üretilmiştir.

Giriş Tarihi: 29.09.2019 10:27 Güncelleme Tarihi: 29.09.2019 10:32
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Hurda olarak aldığı Murat 124'ü 200 bin TL'ye satmadı! Görenleri şoke ediyor

Zonguldak'ın Gökçebey İlçesi'nde oto kaporta ustası babasının yanında çalışan 25 yaşındaki Samet Öztürkoğlu, 2 bin liraya satın aldığı hurda Tofaş Murat 124 marka otomobili 10 bin lira harcayarak orijinaline uygun yeniledi.

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Hurda olarak aldığı Murat 124'ü 200 bin TL'ye satmadı! Görenleri şoke ediyor

Kocaeli Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü'nden geçen yıl mezun olan Samet Öztürkoğlu, 1976 model hurda otomobili, sahibinden 2 bin liraya satın aldı.

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Hurda olarak aldığı Murat 124'ü 200 bin TL'ye satmadı! Görenleri şoke ediyor

Öztürkoğlu, Aydın Öztürkoğlu'nun işerinde otomobili Türkiye'nin dört yanından topladığı orijinal parçalarla yeniden yaptı. Öztürkoğlu, 1 yılda tamamladığı otomoili iç döşemesinden dış boyasına, motorundan kaportasına kadar yeniledi. Samet Öztürkoğlu, 10 bin lira harcayarak yaptığı çocukluğunun otomobili Murat 124'ü kendisi kullanıyor. .

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Hurda olarak aldığı Murat 124'ü 200 bin TL'ye satmadı! Görenleri şoke ediyor

Öztürkoğlu, çocukluğundan bu yana 'Murat 124' sahibi olmayı istediğini ve bunun için aracı satın aldıktan sonra babasının iş yerinde gece gündüz çalışarak yenilediğini söyledi. Aracı babasının da yardımıyla yaptığını anlatan Öztürkoğlu, şöyle dedi:

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Hurda olarak aldığı Murat 124'ü 200 bin TL'ye satmadı! Görenleri şoke ediyor

"Aldığımızda harabe durumdaydı. Sadece 4 ay kaportayla uğraştırk. Sonra mekanizesini düzene soktuk. Motoru yeniledik. Parçalarını internetten sipariş ederek bulduk. Orjinalliğini korumaya çalıştık. Orijinalliği haricinde başka bir parça yok. Toplamda 10 bin lirayı buldu. Gören bir daha bakıyor. Piyasada bunlardan çok az var."