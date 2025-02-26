"İyi ki doğdun köfte" Piyasa'nın Münevver'i İlayda Alişan 28 yaşına girdi

Başarılı oyuncu da "İyi bir ilişkimiz var. Hiç kavga etmedik" şeklinde konuşmuştu. Engin, "Kıskanç mısınız?" sorusuna, "Yerinde, o da bende kıskancım" derken Alişan, "Gereksiz değil ama" ifadelerini kullanmıştı.