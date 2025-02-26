26 Şubat 2025, Çarşamba
"İyi ki doğdun köfte" Piyasa'nın Münevver'i İlayda Alişan 28 yaşına girdi
En son rol aldığı Ateş Kuşları'nda Gülayşe karakteriyle büyük beğeni toplayan İlayda Alişan, şimdilerde yeni dizisi Piyasa'da Münevver karakterini canlandırıyor. Güzel oyuncu şimdi ise sevgilisi Oğulcan Engin'in paylaşımıyla gündeme geldi. Engin, 28 yaşına giren sevgilisinin yeni yaşını 'İyi doğdun köfte' notuyla kutladı. İşte o paylaşım...
Giriş Tarihi: 26.02.2025 10:42 Güncelleme Tarihi: 26.02.2025 10:42