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"İyi ki doğdun köfte" Piyasa'nın Münevver'i İlayda Alişan 28 yaşına girdi

En son rol aldığı Ateş Kuşları'nda Gülayşe karakteriyle büyük beğeni toplayan İlayda Alişan, şimdilerde yeni dizisi Piyasa'da Münevver karakterini canlandırıyor. Güzel oyuncu şimdi ise sevgilisi Oğulcan Engin'in paylaşımıyla gündeme geldi. Engin, 28 yaşına giren sevgilisinin yeni yaşını 'İyi doğdun köfte' notuyla kutladı. İşte o paylaşım...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 26.02.2025 10:42 Güncelleme Tarihi: 26.02.2025 10:42
İyi ki doğdun köfte Piyasa’nın Münevver’i İlayda Alişan 28 yaşına girdi

Seda Sayan'ın biricik oğlu Oğulcan Engin ile İlayda Alişan, uzun süredir aşk yaşıyor...

İyi ki doğdun köfte Piyasa’nın Münevver’i İlayda Alişan 28 yaşına girdi

10 Mayıs 2024 tarihinde atv'nin final yapan "Ateş Kuşları" dizisinde "Gülayşe" rolüyle hafızalara kazınan İlayda Alişan, bugün 28 yaşına girdi.

İyi ki doğdun köfte Piyasa’nın Münevver’i İlayda Alişan 28 yaşına girdi

Oğulcan Engin, sevgilisinin doğum gününde sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

İyi ki doğdun köfte Piyasa’nın Münevver’i İlayda Alişan 28 yaşına girdi

Engin, sevgilisinin yeni yaşını "İyi ki doğdun köfte" notunu düştüğü bir fotoğrafla kutladı.

İyi ki doğdun köfte Piyasa’nın Münevver’i İlayda Alişan 28 yaşına girdi

İşte o paylaşım...

İyi ki doğdun köfte Piyasa’nın Münevver’i İlayda Alişan 28 yaşına girdi

''BİRBİRİMİZİ ÖZLÜYORUZ''

Öte yandan ünlü çift, geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda görüntülenmişti. Muhabirlerle ayaküstü samimi şekilde sohbet eden çift, soruları da yanıtladı.

İyi ki doğdun köfte Piyasa’nın Münevver’i İlayda Alişan 28 yaşına girdi

Birbirlerini özlediklerini söyleyen Engin, "Biz özlüyoruz birbirimizi" açıklamasını yapmıştı. Engin, "Huylarınız benziyor mu?" sorusuna ise, "Tatlı zıtlıklarımız var ama genelde uyumluyuz" yanıtını vermişti.

İyi ki doğdun köfte Piyasa’nın Münevver’i İlayda Alişan 28 yaşına girdi

Başarılı oyuncu da "İyi bir ilişkimiz var. Hiç kavga etmedik" şeklinde konuşmuştu. Engin, "Kıskanç mısınız?" sorusuna, "Yerinde, o da bende kıskancım" derken Alişan, "Gereksiz değil ama" ifadelerini kullanmıştı.