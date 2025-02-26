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Ramazan ayında oruç tutmayan ne kadar para ödeyecek? 1 Günlük 2025 Oruç fidyesi kaç TL?

Müslümanlar için büyük bir manevi öneme sahip olan Ramazan ayı, bu yıl 1 Mart 2025'te başlıyor. Oruç ibadetini yerine getiremeyenler için ödenmesi gereken fidye miktarı ise Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Sağlık durumu elvermediği için oruç tutamayanlar, dinen sorumluluklarını yerine getirmek adına fidye verebiliyor. Peki 2025 yılı için belirlenen günlük oruç fidyesi ne kadar?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 26.02.2025 10:38 Güncelleme Tarihi: 26.02.2025 11:16
Ramazan ayında oruç tutmayan ne kadar para ödeyecek? 1 Günlük 2025 Oruç fidyesi kaç TL?

Ramazan ayının gelişiyle birlikte milyonlarca Müslüman bu mübarek ayı ibadet ve hayır işleriyle değerlendirmeye hazırlanıyor. Ancak sağlık durumu elverişli olmayanlar için oruç tutma zorunluluğu bulunmuyor. Oruç tutamayan kişiler için dinimizde bir kolaylık olarak fidye ibadeti öngörülmüştür. Peki 2025 yılı için belirlenen günlük oruç fidye bedeli ne kadar?

Ramazan ayında oruç tutmayan ne kadar para ödeyecek? 1 Günlük 2025 Oruç fidyesi kaç TL?

Oruç Fidyesi 2025 Yılında Kaç TL?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025 yılı için bir günlük oruç fidyesi 180 TL olarak belirlenmiştir. Bu miktar, bir kişinin günlük gıda ihtiyacını karşılayacak şekilde hesaplanmaktadır. Fidye miktarı bir sadaka-i fıtır miktarı olup, bir fakirin bir gün boyunca doyurulmasını ifade eder. Oruç fidyesi Ramazan ayı içerisinde düzenli olarak verilebileceği gibi ay sonunda toplu olarak da ödenebilir.

Ramazan ayında oruç tutmayan ne kadar para ödeyecek? 1 Günlük 2025 Oruç fidyesi kaç TL?

Kimler Oruç Fidyesi Vermelidir?

Oruç fidyesi, Ramazan orucunu tutamayacak durumda olan ve ilerleyen zamanlarda da bunu kaza etme ihtimali bulunmayan kişiler için gereklidir. Bu kişiler şunlardır:

Yaşlılar: Oruç tutamayacak kadar yaşlı olanlar, yerine fidye verebilirler.

Kronik Hastalar: Kalıcı hastalığı olan ve iyileşme umudu bulunmayan kişiler de fidye vermelidir.

Ramazan ayında oruç tutmayan ne kadar para ödeyecek? 1 Günlük 2025 Oruç fidyesi kaç TL?

Zor ve Ağır İşlerde Çalışanlar: Eğer oruç tutmak, sağlık açısından ciddi bir risk oluşturuyorsa, bu kişiler de fidye verebilir.

Gebe ve Emzikli Kadınlar: Kendi sağlıkları ya da bebeklerinin sağlığı açısından oruç tutmaları sakıncalı olanlar fidye verebilir.

Aşırı Açlık ve Susuzluk Çekenler: Oruç tuttuğunda hayatı tehlikeye girecek derecede susuzluk veya açlık çeken kişiler fidye verebilir.

Ramazan ayında oruç tutmayan ne kadar para ödeyecek? 1 Günlük 2025 Oruç fidyesi kaç TL?

Oruç Fidyesi Nasıl Verilir?

Oruç fidyesi, doğrudan bir fakiri doyurmak şeklinde verilebileceği gibi, nakit olarak da verilebilir. Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresi 183. ve 184. ayette bu konuda şu şekilde buyrulmuştur:

"Oruç, sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta, ya da yolculukta olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar. Oruca gücü yetmeyenler ise bir yoksul doyumu fidye verir. Bununla birlikte, gönülden kim bir iyilik yaparsa (mesela fidyeyi fazla verirse), o kendisi için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır."

Fidye vermeye gücü yetmeyenler, bu imkana kavuşuncaya kadar sorumlu tutulmazlar. Eğer kişi fidyeyi veremeyecek durumda ise, Allah katında affedileceğine inanılır.

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