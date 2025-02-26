Ramazan ayında oruç tutmayan ne kadar para ödeyecek? 1 Günlük 2025 Oruç fidyesi kaç TL?

Oruç Fidyesi Nasıl Verilir?

Oruç fidyesi, doğrudan bir fakiri doyurmak şeklinde verilebileceği gibi, nakit olarak da verilebilir. Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresi 183. ve 184. ayette bu konuda şu şekilde buyrulmuştur:

"Oruç, sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta, ya da yolculukta olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar. Oruca gücü yetmeyenler ise bir yoksul doyumu fidye verir. Bununla birlikte, gönülden kim bir iyilik yaparsa (mesela fidyeyi fazla verirse), o kendisi için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır."

Fidye vermeye gücü yetmeyenler, bu imkana kavuşuncaya kadar sorumlu tutulmazlar. Eğer kişi fidyeyi veremeyecek durumda ise, Allah katında affedileceğine inanılır.