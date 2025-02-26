Ramazan ayında oruç tutmayan ne kadar para ödeyecek? 1 Günlük 2025 Oruç fidyesi kaç TL?
Müslümanlar için büyük bir manevi öneme sahip olan Ramazan ayı, bu yıl 1 Mart 2025'te başlıyor. Oruç ibadetini yerine getiremeyenler için ödenmesi gereken fidye miktarı ise Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Sağlık durumu elvermediği için oruç tutamayanlar, dinen sorumluluklarını yerine getirmek adına fidye verebiliyor. Peki 2025 yılı için belirlenen günlük oruç fidyesi ne kadar?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 26.02.2025 10:38 Güncelleme Tarihi: 26.02.2025 11:16