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Haberler Galeri Hakkarili çoban 1.5 yılda yaptı! 20 litre benzinle 150 kilometre

Hakkarili çoban 1.5 yılda yaptı! 20 litre benzinle 150 kilometre

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çobanlık yapan Mehmet Şerif Karahan, 1,5 sene üzerinde çalışarak 'Hummer' tarzı bir araba yaptı. Yaptığı aracı Teknofest'e yetiştiremediği için çok üzüldüğünü dile getiren Mehmet Şerif Karahan, "İmkânlarım yoktu, yoksa daha da güzel bir şey yapacaktım. Eğer imkânlar olursa 600 beygir gücünde araç yapacağım. Aracımın ağırlığı 700 kilodur ve 2 kişiliktir. Bayrak-1 isimli aracım 20 litre benzinle, yani bir depo benzinle 150 kilometreye kadar yol alabiliyor." dedi.

Giriş Tarihi: 23.05.2021 12:32 Güncelleme Tarihi: 23.05.2021 12:32
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Hakkarili çoban 1.5 yılda yaptı! 20 litre benzinle 150 kilometre

Yüksekova ilçesine bağlı Yeni Mahallesi'nde yaşayan ve çobanlık yapan Mehmet Şerif Karahan, sanayiden satın aldığı hurda malzemelerden 1,5 sene üzerinde çalışarak otomobil yaptı. Sıra dışı bir araç yapmak için kolları sıvayan Karahan, 1,5 sene süren çabalarının sonucunda aracını tamamlayarak yola çıkardı.

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Hakkarili çoban 1.5 yılda yaptı! 20 litre benzinle 150 kilometre

Yaptığı 'Hummer' tarzı aracı deneme amaçlı Esendere yolu üzerinde trafiğe çıkartan Karahan, aracın ileri ve geri yön alma kabiliyetinin son derece iyi olduğunu ifade etti. 150 kilometre hıza kadar ulaşan ve 'Bayrak-1' ismini verdiği aracın üzerinde Atatürk resmi ve imzası da kullanan Karahan, "Özellikle yerli ve milli üretimle ilgilendiğim için bu sefer hayalini kurduğum aracı yaptım. Dışarıya bağlı kalmayarak artık yerli ve milli üretimimizi biz yapalım.

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Hakkarili çoban 1.5 yılda yaptı! 20 litre benzinle 150 kilometre

Artık F-35 uçağımızı, arabamızı biz yapalım. Bende buna karşılık kolları sıvadım. Sanayideki eski malzemeleri satın alarak 1,5 sene içinde arabamı yaptım. Vites, korna, sinyal lambalar, araç koltukları, araç motoru ve bir araçta olacak tüm malzemeleri bu araçta kullandım. Bu seviyeye getirene kadar 40 bin TL param gitti.

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Hakkarili çoban 1.5 yılda yaptı! 20 litre benzinle 150 kilometre

Ben bir çobanım ve bunu yaptım. İmkânlarım olsa neler yaparım neler. Bu aracın ön tarafını kara şimşeğe benzetmeye çalıştım, arka tarafı ise tamamen Hummer'e benziyor. Ben bunu Teknofest'e yetiştirmek istiyordum. Maalesef kısıtlı imkânlardan dolayı gönderemedim. Ben bunu yapmak için bazen haftalarca internetten sipariş ettiğim malzemeleri bekledim. Çok zorlandım ama asla pes etmedim" dedi.

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Hakkarili çoban 1.5 yılda yaptı! 20 litre benzinle 150 kilometre

Yaptığı aracı Teknofest'e yetiştiremediği için çok üzüldüğünü dile getiren Karahan, "İmkânlarım yoktu, yoksa daha da güzel bir şey yapacaktım. Eğer imkânlar olursa 600 beygir gücünde araç yapacağım.