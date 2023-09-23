HaberlerGaleriFiyatlarına inanamayacaksınız! Milyonlar resmen havada uçuşuyor! 2023 yılı dünyanın en pahalı araç modellerinin yeni satış fiyatlar!
Fiyatlarına inanamayacaksınız! Milyonlar resmen havada uçuşuyor! 2023 yılı dünyanın en pahalı araç modellerinin yeni satış fiyatlar!
2023 yılının en pahalı otomobillerinin listesi belli oldu. Motor gücü ve tasarımı ile tüm ilgiyi üzerine toplamayı başaran araçlar, fiyatları ile görenleri şaşkına uğratmaya devam ediyor. Sınırlı sayıda üretilen araçlar arasında zirvede Rolls Royce yer alırken listenin son sırasında Bugatti'nin Chiron modeli yer alıyor.
Giriş Tarihi: 23.09.2023 10:58Güncelleme Tarihi: 23.09.2023 11:01