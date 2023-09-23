Fiyatlarına inanamayacaksınız! Milyonlar resmen havada uçuşuyor! 2023 yılı dünyanın en pahalı araç modellerinin yeni satış fiyatlar!

Bu yıl içerisinde satışa sunulan araçlar arasında belki de bu zamana kadar adını hiç duymadığını modeller yer alıyor. Tasarım detaylarının yanı sıra güçlü motoru ve akıllara durgunluk veren hız limitleri ile araçlar dikkatleri üzerine toplamayı başarıyor. Lakin bu araçların adından söz ettiren en önemli detay ne tasarımı nede kaç km hıza çıkabildiği. Bu araçların dünya çapında yıldız olmasının nedeni dudak uçuklatan fiyatlara sahip olması. İşte 2023 yılında üretilen dünyanın en pahalı otomobil modelleri merak edilen fiyatları…

2023 YILI DÜNYANIN EN PAHALLI OTOMOBİL MODELLERİ VE FİYATLARI