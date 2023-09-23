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Fiyatlarına inanamayacaksınız! Milyonlar resmen havada uçuşuyor! 2023 yılı dünyanın en pahalı araç modellerinin yeni satış fiyatlar!

2023 yılının en pahalı otomobillerinin listesi belli oldu. Motor gücü ve tasarımı ile tüm ilgiyi üzerine toplamayı başaran araçlar, fiyatları ile görenleri şaşkına uğratmaya devam ediyor. Sınırlı sayıda üretilen araçlar arasında zirvede Rolls Royce yer alırken listenin son sırasında Bugatti'nin Chiron modeli yer alıyor.

Giriş Tarihi: 23.09.2023 10:58 Güncelleme Tarihi: 23.09.2023 11:01
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Fiyatlarına inanamayacaksınız! Milyonlar resmen havada uçuşuyor! 2023 yılı dünyanın en pahalı araç modellerinin yeni satış fiyatlar!

Dünyanın en pahalı otomobiller sıralamasında her sene liste baştan aşağı değişiyor. 2023 yılının sonuna geldiğimiz şu dönemlerde otomobil devleri 2023 model otomobillerini satışa sunmaya başladı. 2023 yılında üretilen pahalı otomobillerinde listesi belli olmuş oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Fiyatlarına inanamayacaksınız! Milyonlar resmen havada uçuşuyor! 2023 yılı dünyanın en pahalı araç modellerinin yeni satış fiyatlar!

Bu yıl içerisinde satışa sunulan araçlar arasında belki de bu zamana kadar adını hiç duymadığını modeller yer alıyor. Tasarım detaylarının yanı sıra güçlü motoru ve akıllara durgunluk veren hız limitleri ile araçlar dikkatleri üzerine toplamayı başarıyor. Lakin bu araçların adından söz ettiren en önemli detay ne tasarımı nede kaç km hıza çıkabildiği. Bu araçların dünya çapında yıldız olmasının nedeni dudak uçuklatan fiyatlara sahip olması. İşte 2023 yılında üretilen dünyanın en pahalı otomobil modelleri merak edilen fiyatları…

2023 YILI DÜNYANIN EN PAHALLI OTOMOBİL MODELLERİ VE FİYATLARI

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Fiyatlarına inanamayacaksınız! Milyonlar resmen havada uçuşuyor! 2023 yılı dünyanın en pahalı araç modellerinin yeni satış fiyatlar!

1) Rolls Royce Boat Tail

Rolls Royce Boat Tail tam 4 yıllık bir uğraş ile özel olarak bir araç olarak karşımıza çıkıyor. Sadece 3 adet üretilen araç 774.421.950 TL fiyattan satışa sunuldu.

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Fiyatlarına inanamayacaksınız! Milyonlar resmen havada uçuşuyor! 2023 yılı dünyanın en pahalı araç modellerinin yeni satış fiyatlar!

2) Pagani Zonda HP Barchetta

Ferrari ve Lamborghini'ye rakip olarak üretilen araç sadece 3 adet üretildi. Bu araç ise 483.674.060 TL fiyattan satışa sunuldu.

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Fiyatlarına inanamayacaksınız! Milyonlar resmen havada uçuşuyor! 2023 yılı dünyanın en pahalı araç modellerinin yeni satış fiyatlar!

3) Bugatti La Voiture Noire

Fransız spor araba markası olan Bugatti'nin La Voiture Noire tarafından üretilen araç 350.527.830 TL fiyattan satışa sunuldu.