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Haberler Galeri 369 bin TL’ye alabiliyorsunuz! Türkiye’de satışa sunulan en uygun elektrikli araç fiyatları! İşte Citroen, Dacia, Fiat, Ford, Hyundai, Opel, Peugeot, Renault…

369 bin TL’ye alabiliyorsunuz! Türkiye’de satışa sunulan en uygun elektrikli araç fiyatları! İşte Citroen, Dacia, Fiat, Ford, Hyundai, Opel, Peugeot, Renault…

Elektrikli araç satışları ülkemizde hızla artış göstermeye başladı. TOGG'un piyasaya sürülmesi ile birlikte ülkemizdeki hızlı şarj istasyonlarının sayısı katlayarak yükseldi. Buda elektrikli araçların satın alınabilirliğinin artmasına neden oldu.

Giriş Tarihi: 25.09.2023 16:20
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369 bin TL’ye alabiliyorsunuz! Türkiye’de satıla sunulan en uygun elektrikli araç fiyatları! İşte Citroen, Dacia, Fiat, Ford, Hyundai, Opel, Peugeot, Renault…

İçten yanmalı motora sahip araç fiyatları ile neredeyse aynı fiyata satılan araçlar kullanıcıları yakıt masrafından ziyade araç bakım masraflarından da kurtarıyor. Ayrıca elektrikli araçların sunduğu yüksek performans araçların tercih edilmesinde önemli bir faktör olarak karşımıza çıkıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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369 bin TL’ye alabiliyorsunuz! Türkiye’de satıla sunulan en uygun elektrikli araç fiyatları! İşte Citroen, Dacia, Fiat, Ford, Hyundai, Opel, Peugeot, Renault…

Bizde sizler için ülkemizde satışa sunulan elektrikli araç modellerini ve fiyatlarını listeledik. İşte elektrikli Audi, Porsche, BMW, Citroen, Dacia, Fiat, Ford, Hyundai, Jaguar, Kia, Mercedes, MG, Mini Cooper, Opel, Peugeot, Renault, SKYWELL,Subaru, Tesla, TOGG Volvo fiyatları,

TÜRKİYE'DE EN UCUZA SATILAN ELEKTRİKLİ ARAÇ MODELLERİ VE FİYATLARI

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369 bin TL’ye alabiliyorsunuz! Türkiye’de satıla sunulan en uygun elektrikli araç fiyatları! İşte Citroen, Dacia, Fiat, Ford, Hyundai, Opel, Peugeot, Renault…

1) AUDİ E-TRON

Audi e-tron S line 55 quattro - 4.893.623 TL

Audi e-tron Sportback S line 55 quattro - 5.012.087 TL

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369 bin TL’ye alabiliyorsunuz! Türkiye’de satıla sunulan en uygun elektrikli araç fiyatları! İşte Citroen, Dacia, Fiat, Ford, Hyundai, Opel, Peugeot, Renault…

2) AUDİ Q8

Q8 e-tron Advanced 55 quattro - 5.522.672 TL

Q8 e-tron S line 55 quattro - 5.612.912 TL

Q8 Sportback e-tron Advanced 55 quattro - 5.641.136 TL

Q8 Sportback e-tron S line 55 quattro - 5.731.376 TL

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369 bin TL’ye alabiliyorsunuz! Türkiye’de satıla sunulan en uygun elektrikli araç fiyatları! İşte Citroen, Dacia, Fiat, Ford, Hyundai, Opel, Peugeot, Renault…

3) AUDİ E-TRON

Audi e-Tron GT quattro - 7.323.882 TL

Audi RS e-Tron GT quattro - 9.534.301 TL