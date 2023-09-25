25 Eylül 2023, Pazartesi
369 bin TL’ye alabiliyorsunuz! Türkiye’de satışa sunulan en uygun elektrikli araç fiyatları! İşte Citroen, Dacia, Fiat, Ford, Hyundai, Opel, Peugeot, Renault…
Elektrikli araç satışları ülkemizde hızla artış göstermeye başladı. TOGG'un piyasaya sürülmesi ile birlikte ülkemizdeki hızlı şarj istasyonlarının sayısı katlayarak yükseldi. Buda elektrikli araçların satın alınabilirliğinin artmasına neden oldu.
Giriş Tarihi: 25.09.2023 16:20
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