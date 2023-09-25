369 bin TL’ye alabiliyorsunuz! Türkiye’de satışa sunulan en uygun elektrikli araç fiyatları! İşte Citroen, Dacia, Fiat, Ford, Hyundai, Opel, Peugeot, Renault…

İçten yanmalı motora sahip araç fiyatları ile neredeyse aynı fiyata satılan araçlar kullanıcıları yakıt masrafından ziyade araç bakım masraflarından da kurtarıyor. Ayrıca elektrikli araçların sunduğu yüksek performans araçların tercih edilmesinde önemli bir faktör olarak karşımıza çıkıyor.