HaberlerGaleri2024 Model Renault Clio’nun Türkiye fiyatı belli oldu! 145 beygirlik yeni motoru ve makyajlanan kasası ile satışa sunuldu!
2024 Model Renault Clio’nun Türkiye fiyatı belli oldu! 145 beygirlik yeni motoru ve makyajlanan kasası ile satışa sunuldu!
2024 model Clio'nun Türkiye fiyatı belli oldu. 145 beygirlik yeni motor seçeneği ve baştan aşağı makyajlanan tasarımı ile yeni Clio önümüzdeki yılın dikkat çeken araçları arasına girmeye aday gibi görünüyor. İşte yeni görünümü ile 2024 Clio ve fiyatları
Giriş Tarihi: 21.09.2023 16:56Güncelleme Tarihi: 21.09.2023 16:57