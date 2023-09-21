2024 Model Renault Clio’nun Türkiye fiyatı belli oldu! 145 beygirlik yeni motoru ve makyajlanan kasası ile satışa sunuldu!

Yeni Clio makyaj ile oldukça sportif bir görünüm sağlayan yepyeni bir ızgara ile karşımıza çıkıyor. Parçalı far yapısına sahip olan otomobil, markanın bir süre önce kullanmaya başladığı yeni nesil logoyu da yeni nesil Clio'da görmek mümkün olacak.