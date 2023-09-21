21 Eylül 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 2024 Model Renault Clio’nun Türkiye fiyatı belli oldu! 145 beygirlik yeni motoru ve makyajlanan kasası ile satışa sunuldu!

2024 Model Renault Clio’nun Türkiye fiyatı belli oldu! 145 beygirlik yeni motoru ve makyajlanan kasası ile satışa sunuldu!

2024 model Clio'nun Türkiye fiyatı belli oldu. 145 beygirlik yeni motor seçeneği ve baştan aşağı makyajlanan tasarımı ile yeni Clio önümüzdeki yılın dikkat çeken araçları arasına girmeye aday gibi görünüyor. İşte yeni görünümü ile 2024 Clio ve fiyatları

Giriş Tarihi: 21.09.2023 16:56 Güncelleme Tarihi: 21.09.2023 16:57
  • 1
  • 46
2024 Model Clio’nun Türkiye fiyatı belli oldu! 145 beygirlik yeni motoru ve makyajlanan kasası ile satışa sunuldu!

Fransız otomotiv devi 2024 model Renault Clio'nun tanıtımını yaparken Türkiye satış fiyatını da açıkladı. Tasarım ve donanım değişikliğe giden firma, özellikle Clio'nun görünümünü baştan aşağı değiştirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 46
2024 Model Clio’nun Türkiye fiyatı belli oldu! 145 beygirlik yeni motoru ve makyajlanan kasası ile satışa sunuldu!

Jantlar, ön ızgara ve logodaki yenilik araca büyük fark katıyor. 2024 yılında yeni nesil Clio görünümü ve özellikleri ile otomobil tutkunlarının tercihi olacak gibi görünüyor. İşte tasarımının yanı sıra rakiplerine kıyasla uygun fiyata sahip 2024 model Renault Clio'nun Türkiye satış fiyatı…

  • 3
  • 46
2024 Model Clio’nun Türkiye fiyatı belli oldu! 145 beygirlik yeni motoru ve makyajlanan kasası ile satışa sunuldu!

2024 CLİO YENİ IZGARA VE LOGO İLE GELİYOR!

  • 4
  • 46
2024 Model Clio’nun Türkiye fiyatı belli oldu! 145 beygirlik yeni motoru ve makyajlanan kasası ile satışa sunuldu!

Yeni Clio makyaj ile oldukça sportif bir görünüm sağlayan yepyeni bir ızgara ile karşımıza çıkıyor. Parçalı far yapısına sahip olan otomobil, markanın bir süre önce kullanmaya başladığı yeni nesil logoyu da yeni nesil Clio'da görmek mümkün olacak.

  • 5
  • 46
2024 Model Clio’nun Türkiye fiyatı belli oldu! 145 beygirlik yeni motoru ve makyajlanan kasası ile satışa sunuldu!

Araç arka tarafta meraklılarına büyük değişiklikler sunmuyor. Genel olarak bakıldığında arka tarafta yeni logoyu görebiliyoruz.