335.300 TL’den başlayan fiyatla araba sahibi olun! Hyundai i20 ÖTV muafiyetli fiyat listesi çıktı! Şartı sağlayan arabayı kapar!

Türkiye'de Hyundai'nin en çok tercih edilen modellerinden biri olan i20, B-Hatchback sınıfında yer alıyor ve müşterilerin beğenisini kazanıyor. Şartları sağlayanlar için iyi haber ise, 2023 modellerinin ÖTV muafiyetli olarak alım fırsatının bulunması. Hyundai i20'de uygulanacak indirimin miktarı ve aracın ÖTV'siz fiyatları haberimizde...