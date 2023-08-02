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Haberler Galeri 335.300 TL’den başlayan fiyatla araba sahibi olun! Hyundai i20 ÖTV muafiyetli fiyat listesi çıktı! Şartı sağlayan arabayı kapar!

335.300 TL’den başlayan fiyatla araba sahibi olun! Hyundai i20 ÖTV muafiyetli fiyat listesi çıktı! Şartı sağlayan arabayı kapar!

Türkiye'de Hyundai'nin en çok tercih edilen modellerinden biri olan i20, B-Hatchback sınıfında yer alıyor ve müşterilerin beğenisini kazanıyor. Şartları sağlayanlar için iyi haber ise, 2023 modellerinin ÖTV muafiyetli olarak alım fırsatının bulunması. Hyundai i20'de uygulanacak indirimin miktarı ve aracın ÖTV'siz fiyatları haberimizde...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.08.2023 20:16 Güncelleme Tarihi: 02.08.2023 20:21
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335.300 TL’den başlayan fiyatla araba sahibi olun! Hyundai i20 ÖTV muafiyetli fiyat listesi çıktı! Şartı sağlayan arabayı kapar!

Türkiye'de Hyundai i20, engelli tüketicilere sağladığı avantajlarla farklı seçenekler sunuyor. T.C. Sağlık Bakanlığı'na ait bir sağlık kuruluşundan alınacak %90 ve üzerindeki engel durumunu ispatlayacak hekim raporuyla Hyundai i20'yi engelli aracı olarak satın almak mümkün hale geliyor. Engelli vatandaşlar için sağlanan bu imkan, araç alımında önemli bir kolaylık sunarken, aynı zamanda ÖTV muafiyetiyle de ekonomik bir seçenek sunuyor. İşte fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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335.300 TL’den başlayan fiyatla araba sahibi olun! Hyundai i20 ÖTV muafiyetli fiyat listesi çıktı! Şartı sağlayan arabayı kapar!

Hyundai i20

2023 Hyundai i20 1.4 MPI 100 PS Jump benzin Manuel: 335.300 TL

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335.300 TL’den başlayan fiyatla araba sahibi olun! Hyundai i20 ÖTV muafiyetli fiyat listesi çıktı! Şartı sağlayan arabayı kapar!

2023 Hyundai i20 1.4 MPI 100 PS Jump benzin Otomatik: 348.200 TL

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335.300 TL’den başlayan fiyatla araba sahibi olun! Hyundai i20 ÖTV muafiyetli fiyat listesi çıktı! Şartı sağlayan arabayı kapar!

2023 Hyundai i20 1.4 MPI 100 PS Style benzin Otomatik: 360.300 TL

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335.300 TL’den başlayan fiyatla araba sahibi olun! Hyundai i20 ÖTV muafiyetli fiyat listesi çıktı! Şartı sağlayan arabayı kapar!

2023 Hyundai i20 1.4 MPI 100 PS Style Plus benzin Otomatik: 381.400 TL