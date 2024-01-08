Fiat yeni yılda kapıyı 40 bin TL ile açtı! 2024 yılının ilk Fiat Egea, Egea Cross, Panda, 500, 500e, 500X fiyat listesi…

Fiat 2024 yılının ilk fiyat listesini açıkladı. 2023 Yılını geride bırakan İtalyan otomotiv devi 2024 model araçlar için kolları sıvadı. Yeni yıla zamla giren Fiat sıfır araç modellerinde 50 bin TL'ye varan fiyat artışına gitti. Firmanın en çok tercih edilen Egea modelleri ise yine en uygun fiyata satışa sunulan araç modelleri arasında yerini aldı. İşte 2023 model sıfır Fiat Egea, Egea Cross, Panda, 500, 500e, 500X yeni fiyat listesi…