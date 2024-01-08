HaberlerGaleriFiat yeni yılda kapıyı 40 bin TL ile açtı! 2024 yılının ilk Fiat Egea, Egea Cross, Panda, 500, 500e, 500X fiyat listesi…
Fiat yeni yılda kapıyı 40 bin TL ile açtı! 2024 yılının ilk Fiat Egea, Egea Cross, Panda, 500, 500e, 500X fiyat listesi…
Fiat yeni yılla birlikte herkesin merakla beklediği 2024 yılı Ocak ayı fiyat listesini paylaştı. Yeni yıla kapılarını zamla açan firma, sıfır araç modellerinde 50 bin TL'ye varan fiyat artışı gerçekleştirdi. İşte Fiat'ın Ocak ayı zamlı fiyat listesi…
Giriş Tarihi: 08.01.2024 11:38Güncelleme Tarihi: 08.01.2024 11:38