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Haberler Galeri Fiat yeni yılda kapıyı 40 bin TL ile açtı! 2024 yılının ilk Fiat Egea, Egea Cross, Panda, 500, 500e, 500X fiyat listesi…

Fiat yeni yılda kapıyı 40 bin TL ile açtı! 2024 yılının ilk Fiat Egea, Egea Cross, Panda, 500, 500e, 500X fiyat listesi…

Fiat yeni yılla birlikte herkesin merakla beklediği 2024 yılı Ocak ayı fiyat listesini paylaştı. Yeni yıla kapılarını zamla açan firma, sıfır araç modellerinde 50 bin TL'ye varan fiyat artışı gerçekleştirdi. İşte Fiat'ın Ocak ayı zamlı fiyat listesi…

Giriş Tarihi: 08.01.2024 11:38 Güncelleme Tarihi: 08.01.2024 11:38
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Fiat yeni yılda kapıyı 40 bin TL ile açtı! 2024 yılının ilk Fiat Egea, Egea Cross, Panda, 500, 500e, 500X fiyat listesi…

Fiat 2024 yılının ilk fiyat listesini açıkladı. 2023 Yılını geride bırakan İtalyan otomotiv devi 2024 model araçlar için kolları sıvadı. Yeni yıla zamla giren Fiat sıfır araç modellerinde 50 bin TL'ye varan fiyat artışına gitti. Firmanın en çok tercih edilen Egea modelleri ise yine en uygun fiyata satışa sunulan araç modelleri arasında yerini aldı. İşte 2023 model sıfır Fiat Egea, Egea Cross, Panda, 500, 500e, 500X yeni fiyat listesi…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Fiat yeni yılda kapıyı 40 bin TL ile açtı! 2024 yılının ilk Fiat Egea, Egea Cross, Panda, 500, 500e, 500X fiyat listesi…

2024 MODEL FİAT EGEA SEDAN ARALIK AYI GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

Easy 1.4 Fire 95 HP 834.900 TL

Easy 1.3 M.Jet 95 HP 1.113.900 TL

Easy 1.6 M.Jet 130 HP 1.067.900 TL

Easy 1.6 M.Jet 130 HP DCT 1.160.900 TL

Easy 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT 1.292.900 TL

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Fiat yeni yılda kapıyı 40 bin TL ile açtı! 2024 yılının ilk Fiat Egea, Egea Cross, Panda, 500, 500e, 500X fiyat listesi…

Urban 1.4 Fire 95 HP 894.900 TL

Urban 1.3 M.Jet 95 HP 1.063.900 TL

Urban 1.6 M.Jet 130 HP 1.117.900 TL

Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT 1.220.900 TL

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Fiat yeni yılda kapıyı 40 bin TL ile açtı! 2024 yılının ilk Fiat Egea, Egea Cross, Panda, 500, 500e, 500X fiyat listesi…

Urban 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT 1.332.900 TL

Lounge 1.4 Fire 95 HP 944.900 TL

Lounge 1.3 M.Jet 95 HP 1.113.900 TL

Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT 1.270.900 TL

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Fiat yeni yılda kapıyı 40 bin TL ile açtı! 2024 yılının ilk Fiat Egea, Egea Cross, Panda, 500, 500e, 500X fiyat listesi…

Lounge 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT 1.382.900 TL

Limited 1.4 Fire 95 HP 994.900 TL

Limited 1.6 M.Jet 130 HP DCT 1.320.900 TL

Limited 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT 1.432.900 TL