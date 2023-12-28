FİYATLAR ESKİDE KALIYOR! Yeni fiyatları açıklanacak! Yılın son 2023 model Renault, Toyota, Fiat, Hyundai, Peuget, Dacia, Chery, Peuget fiyatları…

2024 yılına birkaç gün kala firmalar 2023 model araç modellerini geride bırakmaya hazırlanıyor. Bu yılın son fiyat listesi ile müşterilerinin karşısına çıkan firmalar bazı modelleri için indirim uygularken bazı modelleri için ne yazık ki fiyat artışına gitti. Özellikle Japon otomotiv devi Toyota en beğenilen aracı Corolla için 200 bin TL indirim kampanyası dahi başlattı. Yeni yılla birlikte sıfır araç modellerinin fiyatlarının nasıl seyredeceğini merak edenler ise yılın son kampanyalarında yararlanma planı içerisinde. İşte 2023 model Fiat, Hyundai, Toyota, Renault, Dacia, Chery, Peuget, Skoda ve Opel aralık ayı tam fiyat listesi….

YILIN SON 2023 MODEL SIFIR ARAÇ FİYATLARI TAM LİSTE