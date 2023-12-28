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Haberler Galeri FİYATLAR ESKİDE KALIYOR! Yeni fiyatları açıklanacak! Yılın son 2023 model Renault, Toyota, Fiat, Hyundai, Peuget, Dacia, Chery, Peuget fiyatları…

FİYATLAR ESKİDE KALIYOR! Yeni fiyatları açıklanacak! Yılın son 2023 model Renault, Toyota, Fiat, Hyundai, Peuget, Dacia, Chery, Peuget fiyatları…

2023 yılını geride bırakıyoruz. Yeni yılla birlikte 2024 model sıfır araç modelleri sahneye çıkacak. Otomobil üreticileri ise yeni modellerle birlikte yeni fiyat listelerini açıklamaya hazırlanıyor. Yılın son sıfır araç kampanyasında yararlanmak isteyenler ise şimdiden araç soruşturmaya başladı. İşte 2023 model sıfır araç fiyatlarının merak edilen güncel fiyatları….

Giriş Tarihi: 28.12.2023 11:38 Güncelleme Tarihi: 28.12.2023 11:46
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FİYATLAR ESKİDE KALIYOR! Yeni fiyatları açıklanacak! Yılın son 2023 model Renault, Toyota, Fiat, Hyundai, Peuget, Dacia, Chery, Peuget fiyatları…

2024 yılına birkaç gün kala firmalar 2023 model araç modellerini geride bırakmaya hazırlanıyor. Bu yılın son fiyat listesi ile müşterilerinin karşısına çıkan firmalar bazı modelleri için indirim uygularken bazı modelleri için ne yazık ki fiyat artışına gitti. Özellikle Japon otomotiv devi Toyota en beğenilen aracı Corolla için 200 bin TL indirim kampanyası dahi başlattı. Yeni yılla birlikte sıfır araç modellerinin fiyatlarının nasıl seyredeceğini merak edenler ise yılın son kampanyalarında yararlanma planı içerisinde. İşte 2023 model Fiat, Hyundai, Toyota, Renault, Dacia, Chery, Peuget, Skoda ve Opel aralık ayı tam fiyat listesi….

YILIN SON 2023 MODEL SIFIR ARAÇ FİYATLARI TAM LİSTE

GALERİ DEVAM EDİYOR
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FİYATLAR ESKİDE KALIYOR! Yeni fiyatları açıklanacak! Yılın son 2023 model Renault, Toyota, Fiat, Hyundai, Peuget, Dacia, Chery, Peuget fiyatları…

FİAT

Fiat Aralık Ayı Sıfır Araç Fiyatları Listesi

2023 Model Fiat Egea Sedan

Easy 1.4 Fire 95 HP 794.900 TL

Easy 1.3 M.Jet 95 HP 973.900 TL

Easy 1.6 M.Jet 130 HP DCT 1.110.900 TL

Easy 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT 1.242.90 TL

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FİYATLAR ESKİDE KALIYOR! Yeni fiyatları açıklanacak! Yılın son 2023 model Renault, Toyota, Fiat, Hyundai, Peuget, Dacia, Chery, Peuget fiyatları…

Urban 1.4 Fire 95 HP 854.900 TL

Urban 1.3 M.Jet 95 HP 1.023.900 TL

Urban 1.6 M.Jet 130 HP 1.077.900 TL

Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT 1.170.900 TL

Urban 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT 1.282.900 TL

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FİYATLAR ESKİDE KALIYOR! Yeni fiyatları açıklanacak! Yılın son 2023 model Renault, Toyota, Fiat, Hyundai, Peuget, Dacia, Chery, Peuget fiyatları…

Lounge 1.4 Fire 95 HP 904.900 TL

Lounge 1.3 M.Jet 95 HP 1.073.900 TL

Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT 1.220.900 TL

Lounge 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT 1.332.900 TL

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FİYATLAR ESKİDE KALIYOR! Yeni fiyatları açıklanacak! Yılın son 2023 model Renault, Toyota, Fiat, Hyundai, Peuget, Dacia, Chery, Peuget fiyatları…

Limited 1.4 Fire 95 HP 954.900 TL

Limited 1.6 M.Jet 130 HP DCT 1.270.900 TL

Limited 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT 1.382.900 TL