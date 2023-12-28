HaberlerGaleriFİYATLAR ESKİDE KALIYOR! Yeni fiyatları açıklanacak! Yılın son 2023 model Renault, Toyota, Fiat, Hyundai, Peuget, Dacia, Chery, Peuget fiyatları…
FİYATLAR ESKİDE KALIYOR! Yeni fiyatları açıklanacak! Yılın son 2023 model Renault, Toyota, Fiat, Hyundai, Peuget, Dacia, Chery, Peuget fiyatları…
2023 yılını geride bırakıyoruz. Yeni yılla birlikte 2024 model sıfır araç modelleri sahneye çıkacak. Otomobil üreticileri ise yeni modellerle birlikte yeni fiyat listelerini açıklamaya hazırlanıyor. Yılın son sıfır araç kampanyasında yararlanmak isteyenler ise şimdiden araç soruşturmaya başladı. İşte 2023 model sıfır araç fiyatlarının merak edilen güncel fiyatları….
Giriş Tarihi: 28.12.2023 11:38Güncelleme Tarihi: 28.12.2023 11:46