10 Ocak 2024, Çarşamba
Togg T10F'in bilinmeyen özellikleri! T10F ne zaman piyasada olacak? Menzili belli oldu...
Türkiye'nin yeni gururu Togg T10F modeli Las Vegas'ta düzenlenen CES 2024'te görücüye çıkarken şık tasarımıyla kendisine hayran bıraktı. 2025 yılında piyasaya çıkması beklenen aracın 0-100 km/s hızlanması 4,6 saniye olan, 700 Nm tork üreten çift motorlu AWD (dört çeker) versiyonu ise 530 kilometreye varan bir menzil sunmayı hedefliyor. İşte Togg T10F'in merak edilen özellikleri...
Giriş Tarihi: 10.01.2024 10:48 Güncelleme Tarihi: 10.01.2024 11:12
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