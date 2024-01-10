Togg T10F’in bilinmeyen özellikleri! T10F ne zaman piyasada olacak? Menzili belli oldu...

TOGG'un Las Vegas'ta tanıttığı T10F modeli, tasarımı ve Türkiye'de en uzun menzile sahip elektrikli otomobillerden biri olmasıyla öne çıkmasının yanı sıra bir güç kaynağı olarak kullanılması, yapay zeka sistemleri ve sürüş destek asistanları gibi özellikleriyle de dikkati çekiyor.