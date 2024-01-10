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Togg T10F'in bilinmeyen özellikleri! T10F ne zaman piyasada olacak? Menzili belli oldu...

Türkiye'nin yeni gururu Togg T10F modeli Las Vegas'ta düzenlenen CES 2024'te görücüye çıkarken şık tasarımıyla kendisine hayran bıraktı. 2025 yılında piyasaya çıkması beklenen aracın 0-100 km/s hızlanması 4,6 saniye olan, 700 Nm tork üreten çift motorlu AWD (dört çeker) versiyonu ise 530 kilometreye varan bir menzil sunmayı hedefliyor. İşte Togg T10F'in merak edilen özellikleri...

Giriş Tarihi: 10.01.2024 10:48 Güncelleme Tarihi: 10.01.2024 11:12
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Togg T10F’in bilinmeyen özellikleri! T10F ne zaman piyasada olacak? Menzili belli oldu...

ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen dünyanın en büyük teknoloji fuarı Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) Togg'un yeni modeli T10F görücüye çıktı.

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Togg T10F’in bilinmeyen özellikleri! T10F ne zaman piyasada olacak? Menzili belli oldu...

CES 2022'de dünya çapında ses getiren Konsept Akıllı Cihaz (Transition Consept Smart Device) ile dünya marka lansmanını yapan, CES 2023'te ise akıllı bir cihazdan fazlasını temsil eden Beyond X deneyimini ziyaretçilerle buluşturan TOGG, CES 2024'te ikinci akıllı cihazı T10F'yi dünya sahnesine çıkardı.

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Togg T10F’in bilinmeyen özellikleri! T10F ne zaman piyasada olacak? Menzili belli oldu...

TOGG'un Las Vegas'ta tanıttığı T10F modeli, tasarımı ve Türkiye'de en uzun menzile sahip elektrikli otomobillerden biri olmasıyla öne çıkmasının yanı sıra bir güç kaynağı olarak kullanılması, yapay zeka sistemleri ve sürüş destek asistanları gibi özellikleriyle de dikkati çekiyor.

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Togg T10F’in bilinmeyen özellikleri! T10F ne zaman piyasada olacak? Menzili belli oldu...

TOGG, 2019'da ön gösterimini yaptığı doğuştan elektrikli ikinci akıllı cihazının güncel halini "T10F" model ismiyle dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES 2024'te kamuoyu ile paylaştı. Otomobilin tanıtım toplantısı, uluslararası katılımcılar ve medya mensupları tarafından büyük ilgi gördü.

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Togg T10F’in bilinmeyen özellikleri! T10F ne zaman piyasada olacak? Menzili belli oldu...

TOGG'un yeni otomobili, günümüzün tasarım dinamiklerini yansıtan ve sedan modellerden beklentileri de karşılayan bir fastback olarak otomobilseverlerin karşısına çıktı. TOGG'un yeni modeliyle ilgili merak edilenleri 10 maddede ele alındı.