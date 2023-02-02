Fiat Egea Cross 391.900,00 TL’den 244.937,50 TL’ye indi! ÖTV MUAFİYETLİ ARAÇLAR 2023 | İşte, Fiat, Toyota, Renault SUV modeller ÖTV indirimi listesi...

2022 yılının başından beri araç fiyatları yüzde 50 oranında artmasına rağmen, en fazla 450-500 bin liradan satılan araçlar ÖTV muafiyetli olarak alınabiliyordu. Bu nedenle, ÖTV muafiyeti ile alınabilen model sayısını 10 ile sınırlanmıştı.