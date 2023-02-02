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Haberler Galeri Fiat Egea Cross 391.900,00 TL'den 244.937,50 TL'ye indi! ÖTV MUAFİYETLİ ARAÇLAR 2023 | İşte, Fiat, Toyota, Renault SUV modeller ÖTV indirimi listesi...

Fiat Egea Cross 391.900,00 TL'den 244.937,50 TL'ye indi! ÖTV MUAFİYETLİ ARAÇLAR 2023 | İşte, Fiat, Toyota, Renault SUV modeller ÖTV indirimi listesi...

ÖTV muafiyetli araçlar listesi, engelli vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Sıfır engelli araç fiyatları 2023 yılı itibariyla güncellendi. Muafiyetli araç alımlarında uygulanan limit yeniden değerleme oranı olan yüzde 122 kadar artırıldı.Limit artırımı sayesinde engelli araçların muafiyetli satışının önü açılmış oldu. 2023 ÖTV muafiyetinden yararlanarak otomobil almak isteyen birçok kişi SUV modelleri tercih ediyor. Özellikle Fia Egea Cross modelinde uygulanan indirim birçok kişinin dikkatini çekiyor. İşte, 2023 ÖTV muafiyetli araçlar listesi...

Giriş Tarihi: 02.02.2023 08:51 Güncelleme Tarihi: 02.02.2023 08:52
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Fiat Egea Cross 391.900,00 TL’den 244.937,50 TL’ye indi! ÖTV MUAFİYETLİ ARAÇLAR 2023 | İşte, Fiat, Toyota, Renault SUV modeller ÖTV indirimi listesi...

Engelli vatandaşların araç alımlarında beklediği düzenleme hayata geçirildi. Sıfır engelli araç fiyatları yeni yıl itibarıyla güncellenmiş oldu. 2023 ÖTV muafiyetinden yararlanarak otomobil almak isteyen birçok kişi SUV modelleri tercih ediyor.İndiriminden yararlanmak isteyen engelli kişilerin yüzde olarak belli bir oranda engel derecesine sahip olması gerekiyor. SUV engelli araç 2023 listesi Fiat, Renault, Dacia, Hyundai, Kia, Toyota, Honda gibi markalarına ait farklı paketlerdeki otomobillerden oluşuyor. İşte, 2023 engelli araç fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Fiat Egea Cross 391.900,00 TL’den 244.937,50 TL’ye indi! ÖTV MUAFİYETLİ ARAÇLAR 2023 | İşte, Fiat, Toyota, Renault SUV modeller ÖTV indirimi listesi...

2023 ÖTV MUAFİYETİ NE KADAR?

Kasım ayı sonunda otomobillere uygulanan Özel Tüketim Vergisi'nde (ÖTV) matrah güncellemesi yapılmıştı ancak engelli bireylere özel ÖTV muafiyetli araçlarda bu güncelleme yansıtılmamıştı.

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Fiat Egea Cross 391.900,00 TL’den 244.937,50 TL’ye indi! ÖTV MUAFİYETLİ ARAÇLAR 2023 | İşte, Fiat, Toyota, Renault SUV modeller ÖTV indirimi listesi...

2022 yılının başından beri araç fiyatları yüzde 50 oranında artmasına rağmen, en fazla 450-500 bin liradan satılan araçlar ÖTV muafiyetli olarak alınabiliyordu. Bu nedenle, ÖTV muafiyeti ile alınabilen model sayısını 10 ile sınırlanmıştı.

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Fiat Egea Cross 391.900,00 TL’den 244.937,50 TL’ye indi! ÖTV MUAFİYETLİ ARAÇLAR 2023 | İşte, Fiat, Toyota, Renault SUV modeller ÖTV indirimi listesi...

FİAT EGEA CROSS

Street 1.4 Fire 95Hp paketi, %60 ÖTV oranı ile 391.900,00 TL'den 244.937,50 TL'ye iniyor.

Street Plus 1.4 Fire 95Hp paketi ise, %60 ÖTV dilimine giriyor. Fiyatı 433.400,00 TL'den 270.875,01 TL'ye iniyor.

Street 1.3 M.Jet 95Hp paketi, %70'lik ÖTV diliminde yer alıyor. Otomobilin fiyatı 597.900,00 TL'den 322.294,12 TL'ye düşüyor.

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Fiat Egea Cross 391.900,00 TL’den 244.937,50 TL’ye indi! ÖTV MUAFİYETLİ ARAÇLAR 2023 | İşte, Fiat, Toyota, Renault SUV modeller ÖTV indirimi listesi...

Street 1.6 M.Jet 130Hp paketi, %80 ÖTV oranı ile 651.900,00 TL'den 362.166,67 TL'ye iniyor.

Street T4 Hybrid 130HP AT paketi ise, %80 ÖTV dilimine giriyor. Fiyatı 707.900,00 TL'den 393.227,78 TL'ye iniyor.

Urban 1.4 Fire 95Hp paketi, %60 ÖTV oranı ile 446.900,00 TL'den 279.312,50 TL'ye iniyor.