02 Şubat 2023, Perşembe
Fiat Egea Cross 391.900,00 TL'den 244.937,50 TL'ye indi! ÖTV MUAFİYETLİ ARAÇLAR 2023 | İşte, Fiat, Toyota, Renault SUV modeller ÖTV indirimi listesi...
ÖTV muafiyetli araçlar listesi, engelli vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Sıfır engelli araç fiyatları 2023 yılı itibariyla güncellendi. Muafiyetli araç alımlarında uygulanan limit yeniden değerleme oranı olan yüzde 122 kadar artırıldı.Limit artırımı sayesinde engelli araçların muafiyetli satışının önü açılmış oldu. 2023 ÖTV muafiyetinden yararlanarak otomobil almak isteyen birçok kişi SUV modelleri tercih ediyor. Özellikle Fia Egea Cross modelinde uygulanan indirim birçok kişinin dikkatini çekiyor. İşte, 2023 ÖTV muafiyetli araçlar listesi...
Giriş Tarihi: 02.02.2023 08:51 Güncelleme Tarihi: 02.02.2023 08:52
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