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Haberler Galeri 3 ŞUBAT 2023 AKARYAKIT FİYATLARI GÜNCEL LİSTE | Benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? LPG, Motorin LİTRE FİYATI...

3 ŞUBAT 2023 AKARYAKIT FİYATLARI GÜNCEL LİSTE | Benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? LPG, Motorin LİTRE FİYATI...

Brent petrol ve döviz piyasalarında yaşanan değişkenlikler akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Benzin ve mazot litre fiyatı başta olmak üzere akaryakıt pompa fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. 2 Şubat 2023 motorin indirimin ardından 3 Şubat günü motorin fiyatlarına bir indirim daha geldi. Peki, LPG, motorin, benzin litre fiyatları ne kadar oldu? İşte, il il akaryakıt fiyatları...

Giriş Tarihi: 03.02.2023 12:00 Güncelleme Tarihi: 03.02.2023 12:02
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3 ŞUBAT 2023 AKARYAKIT FİYATLARI GÜNCEL LİSTE | Benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? LPG, Motorin LİTRE FİYATI...

Akaryakıt fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Brent petrol ve döviz piyasalarında yaşanan gelişmeler akaryakıt zammı ve indirimi haberlerini beraberinde getirdi. 3 Şubat Cuma günü itibarıyla motorin fiyatlarına indirim, LPG fiyatında ise artış yaşandı. Peki, benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, güncel akaryakıt fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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3 ŞUBAT 2023 AKARYAKIT FİYATLARI GÜNCEL LİSTE | Benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? LPG, Motorin LİTRE FİYATI...

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?

Motorinde dünün ardından bugün de indirim gelirken LPG ise zamlandı. Öte yandan motorin grubunda cumartesiden geçerli olmak üzere 68 kuruşluk bir indirim daha bekleniyor.

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3 ŞUBAT 2023 AKARYAKIT FİYATLARI GÜNCEL LİSTE | Benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? LPG, Motorin LİTRE FİYATI...

BENZİN FİYATLARI DEĞİŞMEDİ

Ocak ayında 1,67 TL zamlanan benzinin litresi 21,14 TL'ye çıktı. Bu hafta içinde benzinde fiyat değişikliği beklenmiyor.

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3 ŞUBAT 2023 AKARYAKIT FİYATLARI GÜNCEL LİSTE | Benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? LPG, Motorin LİTRE FİYATI...

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

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3 ŞUBAT 2023 AKARYAKIT FİYATLARI GÜNCEL LİSTE | Benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? LPG, Motorin LİTRE FİYATI...

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.