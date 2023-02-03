3 ŞUBAT 2023 AKARYAKIT FİYATLARI GÜNCEL LİSTE | Benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? LPG, Motorin LİTRE FİYATI...

Brent petrol ve döviz piyasalarında yaşanan değişkenlikler akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Benzin ve mazot litre fiyatı başta olmak üzere akaryakıt pompa fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. 2 Şubat 2023 motorin indirimin ardından 3 Şubat günü motorin fiyatlarına bir indirim daha geldi. Peki, LPG, motorin, benzin litre fiyatları ne kadar oldu? İşte, il il akaryakıt fiyatları...