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Haberler Galeri Paslanmış traktörü çalılıkların arasından alıp restore etti 🚜 Fabrika ayarlarına döndü resmen | Milyonlar bunu izledi

Paslanmış traktörü çalılıkların arasından alıp restore etti 🚜 Fabrika ayarlarına döndü resmen | Milyonlar bunu izledi

Sosyal paylaşım sitesi YouTube'da yaptıkları restorasyonlarla adından söz ettiren bir fenomen öyle bir değişime imza attı ki görenler gözlerine inanamadı. Çalıların arasına terk edilen ve her yeri pas tutan traktörün tüm parçalarını elden geçiren kişi sosyal medyayı salladı. Traktörün son hali fabrikadan yeni çıkmış gibi oldu.

Giriş Tarihi: 31.01.2023 06:05 Güncelleme Tarihi: 31.01.2023 06:05
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Paslanmış traktörü çalılıkların arasından alıp restore etti 🚜 Fabrika ayarlarına döndü resmen | Milyonlar bunu izledi

YouTube'da restorasyon videoları çekerek büyük bir takipçi kitlesine sahip olan bir fenomen son videosu ile adından söz ettirmeyi başardı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Paslanmış traktörü çalılıkların arasından alıp restore etti 🚜 Fabrika ayarlarına döndü resmen | Milyonlar bunu izledi

Çürümeye terk edilen emektar traktörü alan kişi aracın bütün parçalarını elden geçirdi.

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Paslanmış traktörü çalılıkların arasından alıp restore etti 🚜 Fabrika ayarlarına döndü resmen | Milyonlar bunu izledi

Aracın değişiminin her anını videoya alan kişi traktörü öyle bir hale getirdi ki görenler gözlerine inanamadı.

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Paslanmış traktörü çalılıkların arasından alıp restore etti 🚜 Fabrika ayarlarına döndü resmen | Milyonlar bunu izledi

Direksiyon kutusundan koltuklara, aküsünden motoruna birçok parçayı değiştiren kişi traktörün son haliyle herkesi şaşırttı.

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Paslanmış traktörü çalılıkların arasından alıp restore etti 🚜 Fabrika ayarlarına döndü resmen | Milyonlar bunu izledi