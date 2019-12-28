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İşte en ucuz ikinci el otomobiller... 50 bin TL altı ikinci el otomobil modelleri neler?
Yılın son günlerinde otomobil alım satımları hızlandı. Sıfırdaki hareket kadar olmasa da ikinci el satışları da oldukça yüksek sayılara ulaştı. Arabalarını satarak sıfır araç alacak olanlar kampanyaları kaçırmamak adına fiyatları bir nebze de olsa düşürdü. Bunun dışında kredi faizlerinin düşüklüğünü fırsata çevirerek yeni yıla bir araç ile girmek isteyenler de yoğun arayış içinde. Oldukça yüksek seviyelere ulaşan ikinci el otomobil fiyatlarında pazarlık etmek için en uygun zamanlar arasında yılın son günleri yer alıyor. Kış masraflarından kurtulmak isteyen satıcılar fiyatlarda daha esnek davranabiliyorlar. Biz de sizler için en uygun otomobil çeşitlerini derledik. İşte 50 bin TL altı ikinci el otomobil modelleri...
Giriş Tarihi: 28.12.2019 17:07 Güncelleme Tarihi: 28.12.2019 17:16
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