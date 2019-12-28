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İşte en ucuz ikinci el otomobiller... 50 bin TL altı ikinci el otomobil modelleri neler?

Yılın son günlerinde otomobil alım satımları hızlandı. Sıfırdaki hareket kadar olmasa da ikinci el satışları da oldukça yüksek sayılara ulaştı. Arabalarını satarak sıfır araç alacak olanlar kampanyaları kaçırmamak adına fiyatları bir nebze de olsa düşürdü. Bunun dışında kredi faizlerinin düşüklüğünü fırsata çevirerek yeni yıla bir araç ile girmek isteyenler de yoğun arayış içinde. Oldukça yüksek seviyelere ulaşan ikinci el otomobil fiyatlarında pazarlık etmek için en uygun zamanlar arasında yılın son günleri yer alıyor. Kış masraflarından kurtulmak isteyen satıcılar fiyatlarda daha esnek davranabiliyorlar. Biz de sizler için en uygun otomobil çeşitlerini derledik. İşte 50 bin TL altı ikinci el otomobil modelleri...

Giriş Tarihi: 28.12.2019 17:07 Güncelleme Tarihi: 28.12.2019 17:16
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İşte en ucuz ikinci el otomobiller... 50 bin TL altı ikinci el otomobil modelleri neler?

İkinci el otomobil pazarında hareketlilik sürüyor. Sıfır otomobil fiyatlarında kampanyaya gidilmesi ile elindeki otomobili sıfır araç ile yenilemek isteyenlerin sayısı giderek artıyor. Yılın son günlerine girilirken kampanyaları kaçırmak istemeyenler elindeki araç fiyatlarını düşürmeye başladı. Yıl içinde yükselen otomobil fiyatları biraz daha esnemiş görünüyor. Bunu fırsata çevirmek isteyenler de ikinci el araştırmalarını sürdürüyor. Biz de sizler için ikinci el otomobilleri derledik. İşte 50 bin TL altı fiyatlarla sahip olabileceğiniz otomobiller...

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İşte en ucuz ikinci el otomobiller... 50 bin TL altı ikinci el otomobil modelleri neler?

İkinci el araç alırken dikkat edilmesi gereken birçok unsur vardır. Aksi takdirde, sorunlarla karşılaşabilir, aracı gerçek piyasa değerinin çok daha üstüne satın alabilir veya aldığınız araçtan memnun kalmayabilir ve zarar edebilirsiniz. Biz de sizlere, araç satın alırken zor durumda kalmamanız ve iyi bir tercih yapabilmeniz için önden bilgi sunuyoruz. Bilgilerin ardından araçları görebilirsiniz...

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İşte en ucuz ikinci el otomobiller... 50 bin TL altı ikinci el otomobil modelleri neler?

Adım 1: Ekstra harcamalar olacağını göz önünde bulundurun. Ona göre bütçe hesabınızı yapın.

Bütçenizi hesaplarken satın alma işlemleri sırasında, devir işlemleri, vergiler, sigortalar ve fiyata dahil olmayan daha birçok masraf çıkacağını unutmayın. Bu masraflar seçtiğiniz aracın modeli, markası ve yaşına göre değişkenlik gösterecektir.

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İşte en ucuz ikinci el otomobiller... 50 bin TL altı ikinci el otomobil modelleri neler?

Adım 2: Doğru aracı seçtiğinizden emin olun.

Bütçenizi belirledikten sonra sizin için en uygun aracı seçtiğinizden emin olun. Aracı neden istediğinizi, sizin için ne gibi artıları olduğunu kendi kendinize sorun.

Örneğin; Ailecek pikniğe mi gideceksiniz? Tatile mi çıkacaksınız yoksa işe mi gideceksiniz? Güvenli bir araba mı istiyorsunuz yoksa az yakıt tüketen bir araç mı? Otomatik mi olmalı arabanız yoksa düz vites mi?

Aracın estetik özelliklerine, donanımına ve kullanışlılığına göre karşılaştırmalar yapın.

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İşte en ucuz ikinci el otomobiller... 50 bin TL altı ikinci el otomobil modelleri neler?

Adım 3: Aracın piyasa değerini öğrenin.

Satıcı ile irtibata geçmeden önce, seçtiğiniz aracın piyasa değerlerini öğrenin. Araştırdığınız diğer araçların, aynı model ve aynı yaşta olmasına dikkat edin. Daha sonra satıcı ile görüşmenizde, fiyat endeksini daha iyi yapabileceksiniz.