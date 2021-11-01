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Eski okul otobüsünü 600 bin TL harcayarak karavana çevirdi! Çocukluk hayali herkesi hayran bıraktı

Son dönemlerde karavanlara olan ilgi giderek artmaya başladı. Samsun'da yaşayan 30 yaşındaki Kadir Mert, çocukluk hayalini gerçekleştirmek için kolları sıvadı. Daha önce Endonezya, Tayland, Singapur, Kamboçya, Nepal, Hindistan gibi ülkelere giden Mert'in yeni hedefi 600 bin TL harcadığı karavanla yeniden Nepal'e gitmek.

Giriş Tarihi: 01.11.2021 12:44
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Eski okul otobüsünü 600 bin TL harcayarak karavana çevirdi! Çocukluk hayali herkesi hayran bıraktı

Uzun uğraşlar sonrası hayal ettiği aracı bir galeriden satın alıp memleketi Samsun'a getiren Mert, aracını karavana çevirerek hayallerini gerçekleştirmek için çalışmalara başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Eski okul otobüsünü 600 bin TL harcayarak karavana çevirdi! Çocukluk hayali herkesi hayran bıraktı

KONAKLAMA ÇOK MALİYETLİ DİYE BU İŞE GİRİŞTİ

Mert, gittiği ülkelerde konaklamanın çok maliyetli olduğunu, daha önce karavan hayatının olmadığını söyledi.

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Eski okul otobüsünü 600 bin TL harcayarak karavana çevirdi! Çocukluk hayali herkesi hayran bıraktı

Hep eski okul otobüsünü karavana çevirme hayali olduğunu belirten Mert, "Çocukluk hayalim olan 'school bus' aracına bir şekilde ulaştım. Beş yıldır takip ediyordum bu aracı.

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Eski okul otobüsünü 600 bin TL harcayarak karavana çevirdi! Çocukluk hayali herkesi hayran bıraktı

Bütçemi hazırlayıp aracı 260 bin lira gibi bir maliyete alıp karavana çevirmeye başladım. Bu araçlar İzmir Valiliğine 1990 yılında gelip 2013 yılına kadar personel taşıyor ve daha sonra kullanılmıyor. Satın aldığım maliyet kadar da masraf yaparak aracın motor sesine ulaştık." dedi.

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Eski okul otobüsünü 600 bin TL harcayarak karavana çevirdi! Çocukluk hayali herkesi hayran bıraktı

PARÇA SIKINTISI YAŞADI

Eski ve yabancı bir araç olduğu için parça sıkıntısının olduğunu aktaran Mert, şöyle devam etti: