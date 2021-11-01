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Eski okul otobüsünü 600 bin TL harcayarak karavana çevirdi! Çocukluk hayali herkesi hayran bıraktı
Son dönemlerde karavanlara olan ilgi giderek artmaya başladı. Samsun'da yaşayan 30 yaşındaki Kadir Mert, çocukluk hayalini gerçekleştirmek için kolları sıvadı. Daha önce Endonezya, Tayland, Singapur, Kamboçya, Nepal, Hindistan gibi ülkelere giden Mert'in yeni hedefi 600 bin TL harcadığı karavanla yeniden Nepal'e gitmek.