29 Ekim 2021, Cuma
Range Rover, Mercedes, Hyundai, Citroen firmaları yeni modellerini tanıttı! Fiyatı dudak uçuklattı
Dünyanın önde gelen otomobil firmaları Range Rover, Mercedes, Hyundai ve Citroen'in yeni nesil otomobilleri Londra'daki Royal Opera House'da tanıtıldı. Otomobil 2022 yılında Türkiye'de satışa sunulacak. Öte yandan Otomotiv devlerinden Mercedes, 70. yılını doldurmak üzere olan Sport Leicht (SL) serisini AMG kapsamında yeniden piyasaya sürdü. Yeni SL modellerinin 2022 yılının ortalarında piyasaya çıkması bekleniyor.
Giriş Tarihi: 29.10.2021 10:45 Güncelleme Tarihi: 29.10.2021 11:08
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