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Range Rover, Mercedes, Hyundai, Citroen firmaları yeni modellerini tanıttı! Fiyatı dudak uçuklattı

Dünyanın önde gelen otomobil firmaları Range Rover, Mercedes, Hyundai ve Citroen'in yeni nesil otomobilleri Londra'daki Royal Opera House'da tanıtıldı. Otomobil 2022 yılında Türkiye'de satışa sunulacak. Öte yandan Otomotiv devlerinden Mercedes, 70. yılını doldurmak üzere olan Sport Leicht (SL) serisini AMG kapsamında yeniden piyasaya sürdü. Yeni SL modellerinin 2022 yılının ortalarında piyasaya çıkması bekleniyor.

Giriş Tarihi: 29.10.2021 10:45 Güncelleme Tarihi: 29.10.2021 11:08
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Range Rover, Mercedes, Hyundai, Citroen firmaları yeni modellerini tanıttı! Fiyatı dudak uçuklattı
Yeni Range Rover, 3 litre hacmindeki 350 bg güç üreten, Mild Hybrid teknolojili dizel motoruyla, standart ve uzun aks aralığı seçenekleri ile 2022 yılında Türkiye'de satışa çıkacak. HSE ve Autobiography’ye ek olarak Yeni Range Rover, lansman senesine özel First Edition donanım paketi ile de sunulacak. Türkiye'deki başlangıç fiyatı ise 5.468.000TL olacak.
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Range Rover, Mercedes, Hyundai, Citroen firmaları yeni modellerini tanıttı! Fiyatı dudak uçuklattı
Land Rover’ın modern tasarım felsefesi doğrultusunda Yeni Range Rover’da görülen sofistike yüzey ve çizgiler; gözü yormayan, yalın ve modern bir görüntü sunarken aynı zamanda aracın 0,30 cd’lik sürtünme katsayısına da katkıda bulunuyor.
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Range Rover, Mercedes, Hyundai, Citroen firmaları yeni modellerini tanıttı! Fiyatı dudak uçuklattı

DÜŞÜK SÜRTÜNME KATSAYISI
Markanın MLA-Flex olarak adlandırdığı esnek modüler mimarisi, kullanıcısına daha geniş yaşam alanıyla birlikte daha dinamik bir sürüş deneyimi sunuyor.

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Range Rover, Mercedes, Hyundai, Citroen firmaları yeni modellerini tanıttı! Fiyatı dudak uçuklattı
Ayrıca Land Rover'ın Entegre Şasi Kontrol Sistemi, bugüne kadar Land Rover’ın geliştirdiği en yetenekli ve teknolojik şasi olma özelliğine de sahip.
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Range Rover, Mercedes, Hyundai, Citroen firmaları yeni modellerini tanıttı! Fiyatı dudak uçuklattı
Yeni Range Rover, Land Rover'ın ödüllü Pivi Pro bilgi-eğlence teknolojisini şimdiye kadar sahip olduğu en büyük dokunmatik ekranla bir adım ileriye taşıyor.