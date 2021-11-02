En ucuzu 190 bin TL! Renault fiyat listesi güncel! 2021 Kasım ayı Renault Clio, Megane, Taliant, Captur fiyatları ne kadar?

2021 Kasım ayı Renault fiyat listesi! Renault Clio, Megane, Taliant, Captur fiyatları ne kadar? Renault tarafından Kasım ayında güncellenen fiyat listesi açıklandı. Yeni güncellenen listede en ucuz modelin 190 bin TL olduğu görülüyor. Araç fiyatlarının 637 bin TL'ye kadar yükseldiği görülüyor. Güncellenen listede Megane fiyatının da en düşük 250 bin TL olması dikkat çekiyor. İşte; 2021 Kasım ayı Renault fiyat listesi!