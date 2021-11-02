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Haberler Galeri En ucuzu 190 bin TL! Renault fiyat listesi güncel! 2021 Kasım ayı Renault Clio, Megane, Taliant, Captur fiyatları ne kadar?

En ucuzu 190 bin TL! Renault fiyat listesi güncel! 2021 Kasım ayı Renault Clio, Megane, Taliant, Captur fiyatları ne kadar?

2021 Kasım ayı Renault fiyat listesi! Renault Clio, Megane, Taliant, Captur fiyatları ne kadar? Renault tarafından Kasım ayında güncellenen fiyat listesi açıklandı. Yeni güncellenen listede en ucuz modelin 190 bin TL olduğu görülüyor. Araç fiyatlarının 637 bin TL'ye kadar yükseldiği görülüyor. Güncellenen listede Megane fiyatının da en düşük 250 bin TL olması dikkat çekiyor. İşte; 2021 Kasım ayı Renault fiyat listesi!

Giriş Tarihi: 02.11.2021 10:04 Güncelleme Tarihi: 02.11.2021 10:04
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En ucuzu 190 bin TL! Renault fiyat listesi güncel! 2021 Kasım ayı Renault Clio, Megane, Taliant, Captur fiyatları ne kadar?

Güncel Renault fiyat listesi yayınlandı. 2021 Kasım ayı Renault Clio, Megane, Taliant, Captur fiyatları ne kadar? Renault tarafından güncellenen yeni listede en ucuz arabanın 190 bin TL olduğu görülüyor. Sıfır paket araçlarda 190 bin TL'den başlayan fiyatların 637 bin TL'ye kadar çıktığı dikkat çekiyor. İşte; 2021 Kasım ayı güncel Renault fiyat listesi!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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En ucuzu 190 bin TL! Renault fiyat listesi güncel! 2021 Kasım ayı Renault Clio, Megane, Taliant, Captur fiyatları ne kadar?

CLIO

Joy 1.0 Sce 65 bg 190.000 ₺
Joy 1.0 TCe ECO 100bg 209.900 ₺
Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg 220.000 ₺
Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg 230.000 ₺
Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg 245.900 ₺
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En ucuzu 190 bin TL! Renault fiyat listesi güncel! 2021 Kasım ayı Renault Clio, Megane, Taliant, Captur fiyatları ne kadar?

TALIANT

Joy 1.0 Sce 65 bg 194.900 ₺
Joy 1.0 Turbo ECO 100 bg 217.900 ₺
Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 224.900 ₺
Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 238.900 ₺
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En ucuzu 190 bin TL! Renault fiyat listesi güncel! 2021 Kasım ayı Renault Clio, Megane, Taliant, Captur fiyatları ne kadar?

TWIZY

Urban 183.900 ₺

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En ucuzu 190 bin TL! Renault fiyat listesi güncel! 2021 Kasım ayı Renault Clio, Megane, Taliant, Captur fiyatları ne kadar?

ZOE

Zen 80 kW Z.E. 50 401.900 ₺