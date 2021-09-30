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Sıfır araç alacaklar dikkat! 2021 Eylül ayı otomobil kampanyalarını incelemeden geçmeyin! Renault, Citroen, Dacia, Fiat…
Araba almak isteyen vatandaşlar özellikle ÖTV indirimi sonrasında otomobil firmalarının güncel kampanyalarını yoğun bir şekilde araştırıyor. Peki ÖTV indirimi sıfır kilometre araç fiyatlarına nasıl yansıdı? Hangi araçlarda ne kadar indirim sağlamış oldu? Sıfır araç almak isteyenler için 2021 Eylül ayı otomobil kampanyalarını haberimizde derledik. Renault, Citroen, Dacia, Fiat gibi daha pek çok markanın kampanyalarını inceleyerek bütçenize en uygun olanı tercih edebilirsiniz.
Giriş Tarihi: 30.09.2021 00:10Güncelleme Tarihi: 30.09.2021 00:10