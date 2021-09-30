Sıfır araç alacaklar dikkat! 2021 Eylül ayı otomobil kampanyalarını incelemeden geçmeyin! Renault, Citroen, Dacia, Fiat…

Ekonomi gündeminde en fazla araştırılanlar arasında sıfır araç fiyatları yer alıyor. İlk kez kendi arabası olmasını isteyenler ikinci el yerine sıfır kilometre otomobilleri tercih ediyor ve bu noktada otomobillerin sık sık yaptığı kampanyaları yakından takip ediyor. ÖTV indirimi ile birlikte bazı markaların modellerinde düşen fiyatlar olunca Eylül ayı otomobil kampanyaları da yoğun bir şekilde incelenmeye başlandı. Renault, Citroen, Dacia, Fiat gibi markaların güncel kampanyalarını haberimizde bulabilirsiniz.