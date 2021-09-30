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Sıfır araç alacaklar dikkat! 2021 Eylül ayı otomobil kampanyalarını incelemeden geçmeyin! Renault, Citroen, Dacia, Fiat…

Araba almak isteyen vatandaşlar özellikle ÖTV indirimi sonrasında otomobil firmalarının güncel kampanyalarını yoğun bir şekilde araştırıyor. Peki ÖTV indirimi sıfır kilometre araç fiyatlarına nasıl yansıdı? Hangi araçlarda ne kadar indirim sağlamış oldu? Sıfır araç almak isteyenler için 2021 Eylül ayı otomobil kampanyalarını haberimizde derledik. Renault, Citroen, Dacia, Fiat gibi daha pek çok markanın kampanyalarını inceleyerek bütçenize en uygun olanı tercih edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 30.09.2021 00:10 Güncelleme Tarihi: 30.09.2021 00:10
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Sıfır araç alacaklar dikkat! 2021 Eylül ayı otomobil kampanyalarını incelemeden geçmeyin! Renault, Citroen, Dacia, Fiat…

Ekonomi gündeminde en fazla araştırılanlar arasında sıfır araç fiyatları yer alıyor. İlk kez kendi arabası olmasını isteyenler ikinci el yerine sıfır kilometre otomobilleri tercih ediyor ve bu noktada otomobillerin sık sık yaptığı kampanyaları yakından takip ediyor. ÖTV indirimi ile birlikte bazı markaların modellerinde düşen fiyatlar olunca Eylül ayı otomobil kampanyaları da yoğun bir şekilde incelenmeye başlandı. Renault, Citroen, Dacia, Fiat gibi markaların güncel kampanyalarını haberimizde bulabilirsiniz.

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Sıfır araç alacaklar dikkat! 2021 Eylül ayı otomobil kampanyalarını incelemeden geçmeyin! Renault, Citroen, Dacia, Fiat…

Citroen 2021 Eylül Kampanyası
Citroen C3 Feel Bold 1.2 PureTech EAT6 modelinde 60.000 TL 12 ay %0,99 faiz ve 11.000 TL kampanya indirimi sağlanıyor. Bu model kampanya kapsamında 216.200 TL fiyatla satın alınabiliyor.

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Sıfır araç alacaklar dikkat! 2021 Eylül ayı otomobil kampanyalarını incelemeden geçmeyin! Renault, Citroen, Dacia, Fiat…

Yeni C3 Aircross SUV modelinde 60.000 TL 12 ay %0,99 faiz kampanyası yanında 11.000 TL'ye varan indirimlerden de yararlanabilirsiniz. Citroen Yeni C3 AIRCROSS SUV Feel Bold 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 modelinde 11.000 TL'lik indirimden faydalanabilirsiniz.

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Sıfır araç alacaklar dikkat! 2021 Eylül ayı otomobil kampanyalarını incelemeden geçmeyin! Renault, Citroen, Dacia, Fiat…

Citroen C5 Aircross SUV modelinde 120.000 TL 24 ay %0,99 ya da 90.000 TL 12 ay %0 faiz oranlı kredi desteği sağlanıyor. Eylül ayı kampanyası kapsamında Citroen C5 Aircross modellerinde 16.000 TL kampanya indirimi yapılıyor.

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Sıfır araç alacaklar dikkat! 2021 Eylül ayı otomobil kampanyalarını incelemeden geçmeyin! Renault, Citroen, Dacia, Fiat…

Citroen C4 modelinde 60.000 TL 12 ay %0,99 faiz kampanyası sunulmaktadır. Citroen C4 Feel 1.2 PureTech 100 hp 6 İleri Manuel modelinde 7.000 TL, diğer modellerde ise kampanya kapsamında 5.000 TL indirim imkanı sunuluyor.