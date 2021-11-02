02 Kasım 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri TOGG dünyanın devlerini arkasında bıraktı! Son model elektrikli o araçları geride bıraktı

TOGG dünyanın devlerini arkasında bıraktı! Son model elektrikli o araçları geride bıraktı

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG, nefes kesen tasarımı ve özellikleriyle, dünya devlerini geride bırakmayı başardı. Yerli otomobil 100 km'ye 4.8 saniyede çıkan performansıyla dünyaca ünlü markaların elektrikli otomobillerini geride bıraktı. Son tanıtımıyla heyecan yaratan Türkiye'nin otomobili hangi elektriklilerden hızlı? İşte yanıtı...

Giriş Tarihi: 02.11.2021 14:59 Güncelleme Tarihi: 02.11.2021 15:51
  • 1
  • 42
TOGG dünyanın devlerini arkasında bıraktı! Son model elektrikli o araçları geride bıraktı

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, pistlerde ilk defa kendini gösterdi. TOGG, 100 km'ye 4.8 saniyede çıkan performansıyla bazı markaların elektrikli otomobillerini geride bıraktı. İşte TOGG'un hız konusunda geride bıraktığı bazı modeller...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 42
TOGG dünyanın devlerini arkasında bıraktı! Son model elektrikli o araçları geride bıraktı

MG MARVEL R PERFORMANCE
100 km'ye 4.9 saniyede çıkan bu model en yüksek hızı 200 km/s olarak belirlendi. Menzili ise 330 km'ye kadar çıkıyor.

  • 3
  • 42
TOGG dünyanın devlerini arkasında bıraktı! Son model elektrikli o araçları geride bıraktı

NİSSAN ARİYA E-4ORCE 87KWH PERFORMANCE
100 km'ye 5.1 saniyede çıkan bu model en yüksek hızı 200 km/s olarak belirlendi. Menzili ise 385 km'ye kadar çıkıyor.

  • 4
  • 42
TOGG dünyanın devlerini arkasında bıraktı! Son model elektrikli o araçları geride bıraktı

HYUNDAİ IONIQ 5 LONG RANGE AWD
100 km'ye 5.2 saniyede çıkan bu model en yüksek hızı 195 km/s olarak belirlendi. Menzili ise 375 km'ye kadar çıkıyor.

  • 5
  • 42
TOGG dünyanın devlerini arkasında bıraktı! Son model elektrikli o araçları geride bıraktı

KİA EV6 LONG RANGE AWD
100 km'ye 5.4 saniyede çıkan bu model en yüksek hızı 185 km/s olarak belirlendi. Menzili ise 410 km'ye kadar çıkıyor.