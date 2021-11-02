02 Kasım 2021, Salı
TOGG dünyanın devlerini arkasında bıraktı! Son model elektrikli o araçları geride bıraktı
Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG, nefes kesen tasarımı ve özellikleriyle, dünya devlerini geride bırakmayı başardı. Yerli otomobil 100 km'ye 4.8 saniyede çıkan performansıyla dünyaca ünlü markaların elektrikli otomobillerini geride bıraktı. Son tanıtımıyla heyecan yaratan Türkiye'nin otomobili hangi elektriklilerden hızlı? İşte yanıtı...
Giriş Tarihi: 02.11.2021 14:59 Güncelleme Tarihi: 02.11.2021 15:51
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