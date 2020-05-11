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En ucuz sıfır araba fiyatları ne kadar 2020? İşte merakla beklenen o liste
Milyonlarca araç sürücüsünü yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Sıfır araç fiyatlarında artışlar devam ediyor. Sıfır araç almak isteyen vatandaşlar için yeni liste yayınlandı. Uygun kredilerle sıfır otomobil sahibi olmak isteyenler için, bu liste tam size göre. Peki en ucuz sıfır araba fiyatları ne kadar 2020?Sıfır otomobil fiyatları ne kadar? 100 bin TL'ye sıfır otomobil alınır mı? İşte merak edilen soruların yanıtları...
Giriş Tarihi: 11.05.2020 09:59 Güncelleme Tarihi: 11.05.2020 10:06
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