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En ucuz sıfır araba fiyatları ne kadar 2020? İşte merakla beklenen o liste

Milyonlarca araç sürücüsünü yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Sıfır araç fiyatlarında artışlar devam ediyor. Sıfır araç almak isteyen vatandaşlar için yeni liste yayınlandı. Uygun kredilerle sıfır otomobil sahibi olmak isteyenler için, bu liste tam size göre. Peki en ucuz sıfır araba fiyatları ne kadar 2020?Sıfır otomobil fiyatları ne kadar? 100 bin TL'ye sıfır otomobil alınır mı? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 11.05.2020 09:59 Güncelleme Tarihi: 11.05.2020 10:06
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En ucuz sıfır araba fiyatları ne kadar 2020? İşte merakla beklenen o liste

Koronavirüs pandemisi nedeniyle otomobil üretimi yapan fabrikalar bir süreliğine üretimi durdurmuştu. Bu süreç içinde otomobil satışları da yavaşlamaya başladı. Bugün itibariyle fabrikaların yeniden faaliyete geçmesiyle birlikte otomobile olan talebin de yaz aylarında artması bekleniyor.

Türkiye'de satışta olan tüm otomobil markalarının fiyat listelerini incelendiğinde içlerinde sadece bir tanesinin 100 bin lira altında otomobil sattığı görülüyor.İşte sıfırı otomobil fiyatları:

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En ucuz sıfır araba fiyatları ne kadar 2020? İşte merakla beklenen o liste

Volkswagen Polo 1.0 benzinli manuel: 137.900 lira

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En ucuz sıfır araba fiyatları ne kadar 2020? İşte merakla beklenen o liste

Citroen C-Elysee 1.5 dizel manuel: 134.000 lira

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En ucuz sıfır araba fiyatları ne kadar 2020? İşte merakla beklenen o liste

Subaru XV 1.6 benzinli otomatik: 258.139 lira

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En ucuz sıfır araba fiyatları ne kadar 2020? İşte merakla beklenen o liste

Toyota Yaris 1.0 benzinli manuel: 114.350 lira