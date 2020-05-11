En ucuz sıfır araba fiyatları ne kadar 2020? İşte merakla beklenen o liste

Koronavirüs pandemisi nedeniyle otomobil üretimi yapan fabrikalar bir süreliğine üretimi durdurmuştu. Bu süreç içinde otomobil satışları da yavaşlamaya başladı. Bugün itibariyle fabrikaların yeniden faaliyete geçmesiyle birlikte otomobile olan talebin de yaz aylarında artması bekleniyor.

Türkiye'de satışta olan tüm otomobil markalarının fiyat listelerini incelendiğinde içlerinde sadece bir tanesinin 100 bin lira altında otomobil sattığı görülüyor.İşte sıfırı otomobil fiyatları: