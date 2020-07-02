ANA SAYFA
Arabası olanlar dikkat! Silecek açıkken geri vitese takarsanız...
Arabası olanlar dikkat! Otomobiller hepimizin hayatında önemli bir yer kaplamaktadır. Peki kullandığınız aracınızın tüm özelliklerini biliyor musunuz? Arabaların gizli kalmış özelliklerini öğrenince çok şaşıracaksınız. Örneğin; yağmurlu havada silecek açıkken geri vitese aldığınızda bakın neler oluyor. İşte Opel Corsa, Ford Focus Ghia, BMW, Mercedes, Peugeot 307, VW Golf, Skoda Roomster, Hyundai Starex, Mitsubishi Colt, Fiat Doblo, Renault Clio gibi araçların az bilinen özellikleri…
Giriş Tarihi: 02.07.2020 06:43
- 1
- 52
- 2
- 52
- 3
- 52
- 4
- 52
- 5
- 52