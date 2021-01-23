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En ucuz ikinci el arabalar | 2. el otomobil fiyatları ne zaman düşecek | Piyasa şokta! Telefonlar bile çalmıyor
En ucuz ikinci el arabalar | 2. el otomobil fiyatları ne zaman düşecek | İkinci el otomobil piyasasında durgunluk devam ediyor. Galerici esnafı, son aylarda ikinci el otomobil satışlarının tamamen durduğunu, artık telefonlarının bile çalmadığını söyledi.
Giriş Tarihi: 23.01.2021 11:27
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En ucuz ikinci el arabalar | 2. el otomobil fiyatları ne zaman düşecek | Piyasa şokta! Telefonlar bile çalmıyor
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En ucuz ikinci el arabalar | 2. el otomobil fiyatları ne zaman düşecek | Piyasa şokta! Telefonlar bile çalmıyor
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En ucuz ikinci el arabalar | 2. el otomobil fiyatları ne zaman düşecek | Piyasa şokta! Telefonlar bile çalmıyor
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En ucuz ikinci el arabalar | 2. el otomobil fiyatları ne zaman düşecek | Piyasa şokta! Telefonlar bile çalmıyor
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En ucuz ikinci el arabalar | 2. el otomobil fiyatları ne zaman düşecek | Piyasa şokta! Telefonlar bile çalmıyor