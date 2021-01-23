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Haberler Galeri En ucuz ikinci el arabalar | 2. el otomobil fiyatları ne zaman düşecek | Piyasa şokta! Telefonlar bile çalmıyor

En ucuz ikinci el arabalar | 2. el otomobil fiyatları ne zaman düşecek | Piyasa şokta! Telefonlar bile çalmıyor

En ucuz ikinci el arabalar | 2. el otomobil fiyatları ne zaman düşecek | İkinci el otomobil piyasasında durgunluk devam ediyor. Galerici esnafı, son aylarda ikinci el otomobil satışlarının tamamen durduğunu, artık telefonlarının bile çalmadığını söyledi.

Giriş Tarihi: 23.01.2021 11:27
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En ucuz ikinci el arabalar | 2. el otomobil fiyatları ne zaman düşecek | Piyasa şokta! Telefonlar bile çalmıyor
En ucuz ikinci el arabalar | 2. el otomobil fiyatları ne zaman düşecek | Piyasa şokta! Telefonlar bile çalmıyor
Pandeminin ilk aylarının ardından oldukça hareketli olan ikinci el otomobil piyasası, son iki aydır resmen stop etti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
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En ucuz ikinci el arabalar | 2. el otomobil fiyatları ne zaman düşecek | Piyasa şokta! Telefonlar bile çalmıyor
En ucuz ikinci el arabalar | 2. el otomobil fiyatları ne zaman düşecek | Piyasa şokta! Telefonlar bile çalmıyor
Satışın durması ve talebin olmaması dolayısıyla orta sınıf otomobillerde fiyatlarda yüzde 20 kadar bir gerileme oldu. Her yıl bu dönemde bir düşüş yaşandığını ifade eden galericiler, bu zamanlar ikinci el otomobil almak için en uygun dönem olduğunun altını çizdiler.
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En ucuz ikinci el arabalar | 2. el otomobil fiyatları ne zaman düşecek | Piyasa şokta! Telefonlar bile çalmıyor
En ucuz ikinci el arabalar | 2. el otomobil fiyatları ne zaman düşecek | Piyasa şokta! Telefonlar bile çalmıyor

"2 AYDIR GALERİCİLERİN TELEFONU ÇALMIYOR"
2 ay gibi bir süredir iş olmadığını ve galericilerin telefonlarının dahi çalmadığını dile getiren Samsun İkinci El Otomobilciler Dernek Başkanı İbrahim Kınık, "İkinci el otomobil piyasası bir süre önceki rüzgarla birlikte iki kat zamlanmıştı.

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En ucuz ikinci el arabalar | 2. el otomobil fiyatları ne zaman düşecek | Piyasa şokta! Telefonlar bile çalmıyor
En ucuz ikinci el arabalar | 2. el otomobil fiyatları ne zaman düşecek | Piyasa şokta! Telefonlar bile çalmıyor

Bunun sonucunda da iş değişti. Şu anda piyasa aşağıya geldi. Piyasa artık durdu. Yaklaşık iki aydır telefonlarımız çalmıyor. Pahalı arabalarda geri gelme daha da çoğaldı. Döviz geri geldiği müddetçe, faizler yüksek olduğu müddetçe bizim de araba işimiz biraz duracaktır.

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En ucuz ikinci el arabalar | 2. el otomobil fiyatları ne zaman düşecek | Piyasa şokta! Telefonlar bile çalmıyor
En ucuz ikinci el arabalar | 2. el otomobil fiyatları ne zaman düşecek | Piyasa şokta! Telefonlar bile çalmıyor

1 milyon TL'lik lüks arabalarda 150 bin TL kadar aşağı gelme oldu. Hala da rakamlar aşağıya doğru geliyor gibi. Orta sınıf otomobillerde de yüzde 20 oranında bir indirim oldu. Bundan iki ay önce 100 bin TL olan bir otomobil, 80-85 bin TL'ye kadar geriledi" dedi.