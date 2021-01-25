Tesla'nın koltuğunu kesip biçtiler! Bakın içinden ne çıktı

Buldukları her şeyi kesip içinden çıkanları göstererek sosyal paylaşım sitesi YouTube'ta fenomen olan baba oğul bu kez son model Tesla'nın bir otomobilinin koltuğunu gözüne kestirdi. Tesla'nın koltuğunun adeta içini dışına çıkaran fenomen YouTuber'ların bu videosu çok konuşuldu. Peki otomobil koltuklarının içinde gerçekte ne var? İşte fenomen baba-oğul YouTuber'ların YouTube'ta milyonlarca izlenen o görüntüleri... Bakın neler çıktı!

Giriş Tarihi: 25.01.2021 06:19 Güncelleme Tarihi: 25.01.2021 06:19 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL