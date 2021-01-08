Araba alacaklar dikkat! Seat Leon, Land Rover ve Volkswagen ID.3 sağlamlık testine girdi...

Araba alacaklar dikkat! Avrupa pazarındaki otomobillerin güvenlik ve performans değerlendirmelerini yapan bağımsız kurum Euro NCAP, 2020 model arabaları dayanıklılık testine soktu. Hangi araba modelleri daha sağlam? Çarpışmaya karşı dayanıklı olan araçlar hangileri? İşte çarpışma testlerinden en sağlam çıkan otomobiller...

Giriş Tarihi: 08.01.2021 10:34 Güncelleme Tarihi: 08.01.2021 10:34 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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