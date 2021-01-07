En ucuz ikinci el arabalar | 2. el araba alacaklar dikkat! Herkes bunu konuşuyor

PAZAR LİDERİ C SEGMENTİ OLDU

Geçen yıl segment bazında ele alındığında pazarın lideri, 710 bin 497 adetlik satış ve yüzde 41,9 pay ile C segmenti oldu. 388 bin 259 adet ve yüzde 22,9 ile B segmenti ikinci sırada ve 303 bin 175 adet, yüzde 17,9 payla da D segmenti üçüncü sırada yer aldı.