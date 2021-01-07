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En ucuz ikinci el arabalar | 2. el araba alacaklar dikkat! Herkes bunu konuşuyor
En ucuz ikinci el arabalar | 2. el araba alacaklar dikkat! Herkes bunu konuşuyor... İkinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar, geçen yıl 2 milyonu aştı. Öte yandan binek ve hafif ticari toplam otomotiv pazarında geçen yıl en fazla satışı sırasıyla Fiat, Renault ve Ford markaları gerçekleştirdi.
Giriş Tarihi: 07.01.2021 12:35Güncelleme Tarihi: 07.01.2021 12:52