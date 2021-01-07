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En ucuz ikinci el arabalar | 2. el araba alacaklar dikkat! Herkes bunu konuşuyor

En ucuz ikinci el arabalar | 2. el araba alacaklar dikkat! Herkes bunu konuşuyor... İkinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar, geçen yıl 2 milyonu aştı. Öte yandan binek ve hafif ticari toplam otomotiv pazarında geçen yıl en fazla satışı sırasıyla Fiat, Renault ve Ford markaları gerçekleştirdi.

Giriş Tarihi: 07.01.2021 12:35 Güncelleme Tarihi: 07.01.2021 12:52
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En ucuz ikinci el arabalar | 2. el araba alacaklar dikkat! Herkes bunu konuşuyor
2019'da 1 milyon 771 bin 257 adetlik satış yapılan ikinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında, geçen yıl 2 milyon 53 bin 55 adetlik satış gerçekleşti. Böylece satışlarda 2019'a göre yüzde 16 artış kaydedildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
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En ucuz ikinci el arabalar | 2. el araba alacaklar dikkat! Herkes bunu konuşuyor
Geçen yıl ikinci el çevrim içi binek ve hafif ticari pazarında ilana çıkan araç adedi 2019'a göre yüzde 58 artarak 3 milyon 370 bin 369 adet oldu. İlana çıkan araçların (ilandan tamamen kalkan araçlar satılmış kabul edildiğinde) yüzde 61'i satıldı. 2019 yılında ise 2 milyon 138 bin 852 araç ilana çıkmıştı.
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En ucuz ikinci el arabalar | 2. el araba alacaklar dikkat! Herkes bunu konuşuyor

PAZAR LİDERİ C SEGMENTİ OLDU
Geçen yıl segment bazında ele alındığında pazarın lideri, 710 bin 497 adetlik satış ve yüzde 41,9 pay ile C segmenti oldu. 388 bin 259 adet ve yüzde 22,9 ile B segmenti ikinci sırada ve 303 bin 175 adet, yüzde 17,9 payla da D segmenti üçüncü sırada yer aldı.

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En ucuz ikinci el arabalar | 2. el araba alacaklar dikkat! Herkes bunu konuşuyor
İkinci el çevrim içi satışlar içinde binek araçların payı yüzde 83, hafif ticari araçların payı 17 olarak belirlendi. Geçen yıl ikinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında satılan araçların yüzde 22'sini 1-4 yaşındaki araçlar oluşturdu.
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En ucuz ikinci el arabalar | 2. el araba alacaklar dikkat! Herkes bunu konuşuyor
Satışlarda 11 ve üzeri yaşındaki araçların payı yüzde 29 ve 5-10 yaşındaki araçların payı da yüzde 49 oldu.