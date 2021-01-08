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Haberler Galeri Türkiye'de 2020 yılında en çok satan arabalar | 2020 en çok satan araba modelleri | İşte merakla beklenen o liste

Türkiye'de 2020 yılında en çok satan arabalar | 2020 en çok satan araba modelleri | İşte merakla beklenen o liste

Türkiye'de 2020 yılında en çok satan arabalar | 2020 en çok satan otomobil modelleri | İşte merakla beklenen o liste... Koronavirüs gölgesinde geçen 2020 yılında birçok otomobil firması yeteri kadar üretim yapamadı. Piyasaya kısıtlı sayıda araç sunabilen otomobil devlerinin karları bu sene düştü. Pandemiye rağmen satışları doludizgin giden bazı markaların o modelleri yine kapış kapış satıldı. İşte 2020'ye damga vuran liste...

Giriş Tarihi: 08.01.2021 09:36
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Türkiye'de 2020 yılında en çok satan arabalar | 2020 en çok satan araba modelleri | İşte merakla beklenen o liste
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 61,3 artarak 772.788 adet olarak gerçekleşti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
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Türkiye'de 2020 yılında en çok satan arabalar | 2020 en çok satan araba modelleri | İşte merakla beklenen o liste
Otomobil satışları, 2020 yılında geçen yıla göre yüzde 57,6 oranında artarak 610.109 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 77,2 artarak 162.679 adede ulaştı.
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Türkiye'de 2020 yılında en çok satan arabalar | 2020 en çok satan araba modelleri | İşte merakla beklenen o liste
İşte 2020 yılında en çok satan otomobil markaları ve satış rakamları...
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Türkiye'de 2020 yılında en çok satan arabalar | 2020 en çok satan araba modelleri | İşte merakla beklenen o liste

11 adet BENTLEY satıldı.

EN ÇOK SATAN MODELİ GT: 5 ADET

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Türkiye'de 2020 yılında en çok satan arabalar | 2020 en çok satan araba modelleri | İşte merakla beklenen o liste

ASTON MARTIN - 17 adet

EN ÇOK SATAN MODELİ V8 VANTAGE: 5 ADET

DB11: 5 ADET