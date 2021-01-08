Türkiye'de 2020 yılında en çok satan arabalar | 2020 en çok satan araba modelleri | İşte merakla beklenen o liste

Türkiye'de 2020 yılında en çok satan arabalar | 2020 en çok satan otomobil modelleri | İşte merakla beklenen o liste... Koronavirüs gölgesinde geçen 2020 yılında birçok otomobil firması yeteri kadar üretim yapamadı. Piyasaya kısıtlı sayıda araç sunabilen otomobil devlerinin karları bu sene düştü. Pandemiye rağmen satışları doludizgin giden bazı markaların o modelleri yine kapış kapış satıldı. İşte 2020'ye damga vuran liste...

Giriş Tarihi: 08.01.2021 09:36 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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