Benzin göstergesinin yanında bulunuyor! O işaret bakın ne işe yarıyormuş

Otomobillerde benzin göstergesinin yanında bulunan işaret bakın ne işe yarıyor. Otomobillerde hem arıza hem de bilgilendirme maksadıyla çok sayıda ikaz lambası bulunuyor. Bu lambaların ne anlama geldiği toplumun büyük çoğunluğu tarafından bilinmiyor. Peki ikaz lambaları ne anlama geliyor? İşte detaylar...