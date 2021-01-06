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Benzin göstergesinin yanında bulunuyor! O işaret bakın ne işe yarıyormuş

Otomobillerde benzin göstergesinin yanında bulunan işaret bakın ne işe yarıyor. Otomobillerde hem arıza hem de bilgilendirme maksadıyla çok sayıda ikaz lambası bulunuyor. Bu lambaların ne anlama geldiği toplumun büyük çoğunluğu tarafından bilinmiyor. Peki ikaz lambaları ne anlama geliyor? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 06.01.2021 09:14 Güncelleme Tarihi: 06.01.2021 09:14
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Benzin göstergesinin yanında bulunuyor! O işaret bakın ne işe yarıyormuş

Araçlarda hem arıza hem de bilgilendirme amacıyla birçok ikaz lambası bulunuyor. Bu lambalar, kendilerine görev sırası geldiği zaman yanıyor, ancak ne anlama geldiğini bilmeniz gerekli müdahale için oldukça önemli.

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Benzin göstergesinin yanında bulunuyor! O işaret bakın ne işe yarıyormuş

İşte ikaz lambaları ve anlamları...

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Benzin göstergesinin yanında bulunuyor! O işaret bakın ne işe yarıyormuş

1. ÖN SİS FARLARINIZ AÇIK KALDIĞINDA EKRANDA YANAN UYARI IŞIĞIDIR

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Benzin göstergesinin yanında bulunuyor! O işaret bakın ne işe yarıyormuş

2. DİREKSİYON SİSTEMİNDE VAR OLAN BİR ARIZANIN UYARISI ANLAMINA GELMEKTEDİR

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Benzin göstergesinin yanında bulunuyor! O işaret bakın ne işe yarıyormuş

3. ARKA SİS FARLARININ AÇIK KALDIĞI ANLAMINA GELMEKTEDİR