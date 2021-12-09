Otomobil uyanıklarından ’ikinci el sıfır araç’ numarası! Dev vurgun ifşa oldu

1.000 TL DAHİ İNDİRMEYİZ

Genellikle 0 ila 150 km bandında olan bu araçlar, bayiden alınır alınmaz galeri ya da otoparklara getiriliyor. Burada fotoğraflanarak satışa sunulan araçları satanlar arasında vatandaşlar da var galeriler de... Bu online platformlardaki ilanların bazılarını müşteri gibi aradık.