HaberlerGaleriOtomobil uyanıklarından 'ikinci el sıfır araç' numarası! Dev vurgun ifşa oldu
Otomobil uyanıklarından 'ikinci el sıfır araç' numarası! Dev vurgun ifşa oldu
Sıfır otomobil almak isteyen vatandaşlar bayilerde 'yok' yanıtıyla karşılaşırken online satış sitelerinde araç satışları başladı. Bayilerden el altından alınan sıfır araçların otomobil liste fiyatının üzerine 50 ila 100 bin TL konarak satılması vurgunun boyutunu ortaya çıkardı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 09.12.2021 09:02Güncelleme Tarihi: 09.12.2021 09:02