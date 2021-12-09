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Otomobil uyanıklarından 'ikinci el sıfır araç' numarası! Dev vurgun ifşa oldu

Sıfır otomobil almak isteyen vatandaşlar bayilerde 'yok' yanıtıyla karşılaşırken online satış sitelerinde araç satışları başladı. Bayilerden el altından alınan sıfır araçların otomobil liste fiyatının üzerine 50 ila 100 bin TL konarak satılması vurgunun boyutunu ortaya çıkardı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 09.12.2021 09:02 Güncelleme Tarihi: 09.12.2021 09:02
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Otomobil uyanıklarından ’ikinci el sıfır araç’ numarası! Dev vurgun ifşa oldu

Bayide 'yok' denilen ya da sırayla alınan sıfır kilometre araçlar online sitelerde boy gösteriyor. El altından bayiden alınan araçların liste fiyatının üzerine 50 ila 100 bin TL konuluyor. Bazı bayi çalışanları ile galericiler, ortak hareket edip kârı bölüşüyor

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Otomobil uyanıklarından ’ikinci el sıfır araç’ numarası! Dev vurgun ifşa oldu

İşte sıfır otomobilde fiyat uyanıklığı yapan işbirlikçilerin akılalmaz yöntemleri ve son dakika bilgileri...

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Otomobil uyanıklarından ’ikinci el sıfır araç’ numarası! Dev vurgun ifşa oldu

VATANDAŞLARDAN İHBAR YAĞDI

Piyasadaki stokçuluğa ve karaborsacılığa karşı büyük tepki gösteren vatandaşlar, özellikle online platformlarda ikinci el olarak satılan sıfır araçlara dikkat çekiyor.

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Otomobil uyanıklarından ’ikinci el sıfır araç’ numarası! Dev vurgun ifşa oldu

OLMAYAN ARACI EL ALTINDAN SATIYORLAR!

Bayide 'yok' denilen sıfır araçlar, el altından alınıyor. Sonra da online satış platformlarında 'Sıfır km araç' başlığı ile satılıyor. Fiyatlar ise fırsatçılığın bu kadarına pes dedirtiyor. Online sitelerde, 'sıfır kilometre araç' denilen otomobiller bayilerdeki fiyatların en az 50 bin ila 100 bin TL üzerinde satışa çıkarılıyor.

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Otomobil uyanıklarından ’ikinci el sıfır araç’ numarası! Dev vurgun ifşa oldu

1.000 TL DAHİ İNDİRMEYİZ

Genellikle 0 ila 150 km bandında olan bu araçlar, bayiden alınır alınmaz galeri ya da otoparklara getiriliyor. Burada fotoğraflanarak satışa sunulan araçları satanlar arasında vatandaşlar da var galeriler de... Bu online platformlardaki ilanların bazılarını müşteri gibi aradık.