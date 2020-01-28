Bu listeye bakmadan ikinci el otomobil alınmaz! İşte en çok satılan ikinci el ve sıfır otomobil modelleri

İkinci el otomobil satışları yeni yılda sıfır otomobillere gelen zamlar sonrası arttı. Otomobil pazarlarında büyük hareketlilik yaşanırken, ikinci el otomobillerin fiyatları da kış masrafları nedeniyle biraz olsun düştü. Ancak 50 bin TL altında iyi bir otomobil bulmak yine de oldukça zor. İkinci el otomobil alacak kişiler otomobillerin durumları kadar, piyasadaki satış oranlarına da dikkat ediyor. Hızla alınacak ve satılacak otomobiller büyük ilgi görüyor. İkinci el otomobillerin 2019 yılındaki satış rakamları resmen açıklandı. Zirvede Volkswagen yer alırken, Renault, Fiat ve Ford'da iddialı. İkinci el bir otomobil alacaksanız mutlaka bu listeye bakın. İşte rakam rakam en çok satılan ikinci el otomobiller...