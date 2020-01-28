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Bu listeye bakmadan ikinci el otomobil alınmaz! İşte en çok satılan ikinci el ve sıfır otomobil modelleri

İkinci el otomobil satışlarında hareketlilik arttı. Sıfır otomobil fiyatlarının yükselmesi, kampanyaların sona ermesi vatandaşları ikinci el otomobile yöneltti. Özellikle taşıt kredisi ve ihtiyaç kredisi faizlerindeki aşağı yönlü ivme pazara hareketlilik getirdi. Otomobil satışlarında fiyatlar kadar otomobillerin satış oranları da önemli. İkinci el otomobilde 2019 satış rakamları açıklandı. İşte en çok satan otomobiller...

Giriş Tarihi: 28.01.2020 13:31 Güncelleme Tarihi: 28.01.2020 13:38
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Bu listeye bakmadan ikinci el otomobil alınmaz! İşte en çok satılan ikinci el ve sıfır otomobil modelleri

İkinci el otomobil satışları yeni yılda sıfır otomobillere gelen zamlar sonrası arttı. Otomobil pazarlarında büyük hareketlilik yaşanırken, ikinci el otomobillerin fiyatları da kış masrafları nedeniyle biraz olsun düştü. Ancak 50 bin TL altında iyi bir otomobil bulmak yine de oldukça zor. İkinci el otomobil alacak kişiler otomobillerin durumları kadar, piyasadaki satış oranlarına da dikkat ediyor. Hızla alınacak ve satılacak otomobiller büyük ilgi görüyor. İkinci el otomobillerin 2019 yılındaki satış rakamları resmen açıklandı. Zirvede Volkswagen yer alırken, Renault, Fiat ve Ford'da iddialı. İkinci el bir otomobil alacaksanız mutlaka bu listeye bakın. İşte rakam rakam en çok satılan ikinci el otomobiller...

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Bu listeye bakmadan ikinci el otomobil alınmaz! İşte en çok satılan ikinci el ve sıfır otomobil modelleri

İşte 2019'da ilk 10 markanın ikinci el araçlarda en çok satış rakamına ulaşan modelleri...

Volkswagen Passat 58 bin 959 adet satıldı.

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Bu listeye bakmadan ikinci el otomobil alınmaz! İşte en çok satılan ikinci el ve sıfır otomobil modelleri

Ford Focus 50 bin 148 adet

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Bu listeye bakmadan ikinci el otomobil alınmaz! İşte en çok satılan ikinci el ve sıfır otomobil modelleri

Renault Clio 49 bin 507 adet

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Bu listeye bakmadan ikinci el otomobil alınmaz! İşte en çok satılan ikinci el ve sıfır otomobil modelleri

Opel Astra 43 bin 704 adet