Bu listeye bakmadan ikinci el otomobil alınmaz! İşte en çok satılan ikinci el ve sıfır otomobil modelleri
İkinci el otomobil satışlarında hareketlilik arttı. Sıfır otomobil fiyatlarının yükselmesi, kampanyaların sona ermesi vatandaşları ikinci el otomobile yöneltti. Özellikle taşıt kredisi ve ihtiyaç kredisi faizlerindeki aşağı yönlü ivme pazara hareketlilik getirdi. Otomobil satışlarında fiyatlar kadar otomobillerin satış oranları da önemli. İkinci el otomobilde 2019 satış rakamları açıklandı. İşte en çok satan otomobiller...
Giriş Tarihi: 28.01.2020 13:31Güncelleme Tarihi: 28.01.2020 13:38