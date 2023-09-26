HaberlerGaleriBenzinli araçların yakıt tüketimini yakaladı! 2024 Peugeot e-3008 tek şarj ile 700 KM menzil sunuyor! İşte detaylar…
Benzinli araçların yakıt tüketimini yakaladı! 2024 Peugeot e-3008 tek şarj ile 700 KM menzil sunuyor! İşte detaylar…
2024 Peugeot e-3008 tamamen makyajlanan tasarımının yanı sıra yüzde yüz elektrikli versiyonu ile yeni yılda meraklılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Rakiplerine kıyasla oldukça iddialı bir menzil ile gelen araç tek şarj ise 700 km mesafe kat edebilecek. İşte yeni Peugeot 3008'in detayları…
Giriş Tarihi: 26.09.2023 11:10Güncelleme Tarihi: 26.09.2023 11:10