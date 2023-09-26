Benzinli araçların yakıt tüketimini yakaladı! 2024 Peugeot e-3008 tek şarj ile 700 KM menzil sunuyor! İşte detaylar…

Peugeot E-3008'in Uzun Menzil versiyonu ise 98 kWsa net kapasiteli daha büyük bir bataryadan besleniyor. Yine ön aksa entegre edilmiş motor, bu sefer 170 kW (230 beygir gücünde) güç ve 343 Nm tork üretiyor. Çift motor seçeneğine sahip olmayan bu versiyon, WLTP'ye göre 700 kilometreye kadar sürüş menzili sunuyor. Ayrıca, normal, eko ve spor modlarına ek olarak, çift motorlu versiyonlarda 4WD modu da bulunmaktadır.