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Haberler Galeri Benzinli araçların yakıt tüketimini yakaladı! 2024 Peugeot e-3008 tek şarj ile 700 KM menzil sunuyor! İşte detaylar…

Benzinli araçların yakıt tüketimini yakaladı! 2024 Peugeot e-3008 tek şarj ile 700 KM menzil sunuyor! İşte detaylar…

2024 Peugeot e-3008 tamamen makyajlanan tasarımının yanı sıra yüzde yüz elektrikli versiyonu ile yeni yılda meraklılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Rakiplerine kıyasla oldukça iddialı bir menzil ile gelen araç tek şarj ise 700 km mesafe kat edebilecek. İşte yeni Peugeot 3008'in detayları…

Giriş Tarihi: 26.09.2023 11:10 Güncelleme Tarihi: 26.09.2023 11:10
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Benzinli araçların yakıt tüketimini yakaladı! 2024 Peugeot e-3008 tek şarj ile 700 KM menzil sunuyor! İşte detaylar…

Fransız otomotiv devi Peugeot'nun en çok beğenilen modeli 3008, 2024 yılında hayranlarının karşısına iddialı bir elektrikli versiyon ile çıktı. Yeni teknolojileri ve yüzde yüz elektrikli motor ile gelen araç, Allure ve GT donanım seviyeleri ile satışa sunulmaya başlanacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Benzinli araçların yakıt tüketimini yakaladı! 2024 Peugeot e-3008 tek şarj ile 700 KM menzil sunuyor! İşte detaylar…

Üç opsiyon paketi ve üç farklı güç aktarma kombinasyonuyla tercih edilebilecek 2024 Peugeot e-3008'in iç ve dış tasarımı tamamen makyajlandı.

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Benzinli araçların yakıt tüketimini yakaladı! 2024 Peugeot e-3008 tek şarj ile 700 KM menzil sunuyor! İşte detaylar…

2024 PEUGEOT E-3008 700 KM MEZİN SUNUYOR!

2024 model Peugeot E-3008'in temel versiyonunda 73 kWsa net kapasiteli bir 400V nikel-manganez-kobalt (NMC) batarya yer alıyor. Bu batarya, ön aksa entegre edilmiş ve 157 kW (210 beygir gücünde) güç ile 343 Nm tork üreten sürekli mıknatıslı senkron motoru besliyor. Bu birleşim, yeni Peugeot E-3008'in WLTP'ye göre 525 kilometreye kadar sürüş menzili sunmasını sağlıyor.

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Benzinli araçların yakıt tüketimini yakaladı! 2024 Peugeot e-3008 tek şarj ile 700 KM menzil sunuyor! İşte detaylar…

Daha üst düzey bir seçenekte, 73 kWsa'lık batarya iki elektrik motoruna güç sağlıyor. Bu versiyonda, önde bulunan motorun yanı sıra arka aksa monte edilmiş 83 kW (111 beygir gücünde) güç ve 166 Nm tork üreten bir motor daha bulunuyor. Bu sayede toplamda 320 beygir gücü elde edilirken, sürüş menzili ilk versiyonla aynı olan 525 kilometre olarak belirtiliyor.

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Benzinli araçların yakıt tüketimini yakaladı! 2024 Peugeot e-3008 tek şarj ile 700 KM menzil sunuyor! İşte detaylar…

Peugeot E-3008'in Uzun Menzil versiyonu ise 98 kWsa net kapasiteli daha büyük bir bataryadan besleniyor. Yine ön aksa entegre edilmiş motor, bu sefer 170 kW (230 beygir gücünde) güç ve 343 Nm tork üretiyor. Çift motor seçeneğine sahip olmayan bu versiyon, WLTP'ye göre 700 kilometreye kadar sürüş menzili sunuyor. Ayrıca, normal, eko ve spor modlarına ek olarak, çift motorlu versiyonlarda 4WD modu da bulunmaktadır.