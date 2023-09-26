B sınıfı ehliyet sahipleri için 125 cc açıklaması! B sınıfı ehliyet ile 125 cc motor kullanılabilecek mi? Detaylar ne zaman belli olacak?

B sınıfı ehliyete sahip kişilerin 125 cc'lik motorları kullanabilmesine ilişkin çalışma için süre iyice daraldı. MOTED Genel Koordinatörü Remzi Öztürk ise B sınıfı ehliyete sahip kişilerin 125 cc'lik motor ne zaman kullanabileceklerine ve nasıl kullanabileceklerine ilişkin merak edilen açıklamayı yaptı. İşte beklenen detaylar…

Giriş Tarihi: 26.09.2023 16:04 Güncelleme Tarihi: 26.09.2023 16:04 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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