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Haberler Galeri B sınıfı ehliyet sahipleri için 125 cc açıklaması! B sınıfı ehliyet ile 125 cc motor kullanılabilecek mi? Detaylar ne zaman belli olacak?

B sınıfı ehliyet sahipleri için 125 cc açıklaması! B sınıfı ehliyet ile 125 cc motor kullanılabilecek mi? Detaylar ne zaman belli olacak?

B sınıfı ehliyete sahip kişilerin 125 cc'lik motorları kullanabilmesine ilişkin çalışma için süre iyice daraldı. MOTED Genel Koordinatörü Remzi Öztürk ise B sınıfı ehliyete sahip kişilerin 125 cc'lik motor ne zaman kullanabileceklerine ve nasıl kullanabileceklerine ilişkin merak edilen açıklamayı yaptı. İşte beklenen detaylar…

Giriş Tarihi: 26.09.2023 16:04 Güncelleme Tarihi: 26.09.2023 16:04
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B sınıfı ehliyet sahipleri için 125 cc açıklaması! B sınıfı ehliyet ile 125 cc motor kullanılabilecek mi? Detaylar ne zaman belli olacak?

B sınıfı ehliyetle 125 cc'ye kadar motosikletin kullanılabilmesi öngör yasal düzenleme üzerinde çalışmalar devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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B sınıfı ehliyet sahipleri için 125 cc açıklaması! B sınıfı ehliyet ile 125 cc motor kullanılabilecek mi? Detaylar ne zaman belli olacak?

Ulaştırma ve Alt yapı Bakanlığı, İçişleri bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmanın tamamlanması ile birlikte B sınıfı ehliyetle 125 cc'ye kadar motosikletlerin kullanımı mümkün olacak.

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B sınıfı ehliyet sahipleri için 125 cc açıklaması! B sınıfı ehliyet ile 125 cc motor kullanılabilecek mi? Detaylar ne zaman belli olacak?

Karayolları Trafik Kanununda yapılacak düzenleme ile uygulamanın yürürlüğe girmesi bekleniyor.

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B sınıfı ehliyet sahipleri için 125 cc açıklaması! B sınıfı ehliyet ile 125 cc motor kullanılabilecek mi? Detaylar ne zaman belli olacak?

MOTED (Motosiklet Endüstrisi Derneği) Genel Koordinatörü Remzi Öztürk yürürlüğe girmesi beklenen yönetmeliğin en geç 2023 yılı sonuna tamamlanması gerektiğini açıkladı.

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B sınıfı ehliyet sahipleri için 125 cc açıklaması! B sınıfı ehliyet ile 125 cc motor kullanılabilecek mi? Detaylar ne zaman belli olacak?

B SINIFI EHLİYET İLE 125 CC'LİK MOTOR KULLANABİLMEK İÇİN SÜRÜCÜ KURSU EĞİTİMİ!

MOTED Genel Koordinatörü Remzi Öztürk düzenlemenin yürürlüğe girmesi ile birlikte sürücü kurslarının devreye gireceğini öngörüyor.