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Haberler Galeri Başkan Erdoğan test etmişti! Dünyanın ilk elektrikli seri üretim ve sürücüsüz otobüsüne sipariş yağıyor

Başkan Erdoğan test etmişti! Dünyanın ilk elektrikli seri üretim ve sürücüsüz otobüsüne sipariş yağıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın ilk elektrikli seri üretim ve sürücüsüz otobüsünün tanıtım programına katılmıştı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Karsan Üst Yöneticisi (CEO) Okan Baş külliyede yapılan tanıtımdan sonra aracın kısmetinin açıldığını söyledi. İlk Otonom Atak, Romanya'ya satılırken yeni görüşmeler yapıldığı da belirtiliyor.

Giriş Tarihi: 15.02.2021 10:05 Güncelleme Tarihi: 15.02.2021 10:06
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Başkan Erdoğan test etmişti! Dünyanın ilk elektrikli seri üretim ve sürücüsüz otobüsüne sipariş yağıyor

Karsan ile Adastec iş birliğinde geliştirilen yüzde 100 elektrikli ve sürücüsüz otobüs "Otonom Atak Electric"in kısmeti, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan tanıtımın ardından açıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Başkan Erdoğan test etmişti! Dünyanın ilk elektrikli seri üretim ve sürücüsüz otobüsüne sipariş yağıyor

İlk Otonom Atak, Romanya'ya satılırken, yeni görüşmeler yapıldığı da belirtiliyor. Konuya ilişkin bilgi veren Karsan CEO'su Okan Baş, elektrikli araçlarda son 2 yıldır Avrupa'ya ciddi satışlar yaptıklarını belirterek, "Yaklaşık 180 elektrikli aracımız dolaşıyor. 1 milyon kilometrenin üzerinde elektrikli araç müşteri tecrübemiz var. Bu açıdan da çok ciddi yol aldık" dedi.

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Başkan Erdoğan test etmişti! Dünyanın ilk elektrikli seri üretim ve sürücüsüz otobüsüne sipariş yağıyor

Atak modelini bir yıl içinde otonom hale dönüştürdüklerini kaydeden Okan Baş, "Tabii altyapısının hazır olmasının çok büyük bir etkisi var. Biz bunu yaparken tek başımıza Karsan olarak yapmadık.

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Başkan Erdoğan test etmişti! Dünyanın ilk elektrikli seri üretim ve sürücüsüz otobüsüne sipariş yağıyor

Adastec de yüzde 100 bir Türk firması. Yazılım konusunda özellikle yapay zeka konusunda çok ciddi tecrübeleri var. Onlarla bir iş birliği yaptık ve bu ürün ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.

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Başkan Erdoğan test etmişti! Dünyanın ilk elektrikli seri üretim ve sürücüsüz otobüsüne sipariş yağıyor

Baş, aracın en önemli özelliğinin, ticari bakımdan satılabilmesi olduğunun altını çizerken, "Satılabilir ve yollarda dolaşabilir olması çok ciddi farklılık.