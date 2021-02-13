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13 Şubat 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Yerli otomobilde flaş gelişme: Kurallar değişiyor! İşte yeni yol haritası Yerli otomobilde flaş gelişme: Kurallar değişiyor! İşte yeni yol haritası Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD), 2021 yılı için devreye aldığı "Ar-Ge Yetkinlik Gelişim Programı" altındaki ilk etkinliğini Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu (TOGG) ile gerçekleştirdi. TAYSAD üyelerinin, yakın geleceğin elektrikli araçlar dünyasıyla daha sağlıklı entegrasyonu için hedeflenen çalışmalar kapsamında düzenlenen online etkinlikte, "Küresel ve Türkiye Mobilite Ekosistemi Geleceği" konusu ele alındı. Öte yandan TOGG projesinin hayata geçmesiyle birlikte elektrikli araç pazarındaki gelişimin daha da hızlanacağını belirten Mercedes-Benz Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, son dönemde elektrikli veya elektrik destekli otomobillerin yaygınlaşmasıyla birlikte otomotiv sektöründe bir değişim rüzgarı yaşandığını söyledi. Giriş Tarihi: 13.02.2021 14:39 Güncelleme Tarihi: 13.02.2021 14:53
TAYSAD, otomotiv ve tedarik sanayinin gündeminde olan ve elektrikli araçlar dünyasıyla ilgili verilerin masaya yatırıldığı önemli bir etkinliğe imza attı.
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"Küresel ve Türkiye Mobilite Ekosistemi Geleceği" konulu online buluşmada TOGG CEO'su Gürcan Karakaş ve TAYSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kemal Yazıcı, gerçekleştirdikleri sunumlarla mobilite sektörünün geldiği noktayı ele aldılar. Üst düzey yönetici ve Ar-Ge bölüm yöneticilerinden oluşan 300 kişinin online takip ettiği etkinlikte, TOGG projesinin geldiği nokta ile TAYSAD'ın Yeni Teknolojiler Yol Haritası açıklandı.
Sunumunda ilk olarak tüm dünyada oyunun kurallarının değiştiğini ve otomobilin hem hızlı hem de akıllı bir cihaza dönüştüğünü belirten Karakaş, otomotivin geleceğini rakamsal ifadelerle özetleyerek;
"Klasik anlamda bugünkü üretilen otomobillerin karlılığı ve ölçek ekonomi içerisindeki adetleri de düşüyor. Özellikle yeni teknoloji ve mobiliteden kaynaklanan gelirlerin, çift basamaklı karlılık getirdiğini ve hızla büyümekte olduğunu görüyoruz. Gerek 150 sene önce yolculuğa çıkmış olsun gerek yeni çıkmış olsun tüm üreticilerin, bu karlı alanlara yönelmeleri gerektiğini görüyoruz. Bu yeni alandaki faaliyetler çok boyutlu olarak bir şirketin tek başına kontrol edeceği çerçevenin dışındadır. Bu durum, artık işbirliğine daha açık ve kullanıcı odaklı organizasyonların başarılı olacağını bize gösteriyor. Gelecekte büyük ve çok parası olanlar değil, çevik olabilenlerin başarılı olacağını görüyoruz" ifadelerini kullandı. "Türkiye mobilite sisteminin çekirdeğini oluşturmak istiyoruz" Sunumunda Türkiye'nin otomobili projesine de değinen TOGG CEO'su Karakaş, "Her şeyden önce iki hedefimiz var. Fikri ve sınai mülkiyet hakları tamamen ülkemize ait, küresel bir marka ortaya çıkarmak istiyoruz. Temel bileşenlerinde yeni nesil teknolojinin olması, bir dönüştürmeden ziyade tamamen doğuştan elektrikli ve akıllı bir cihaz olarak tasarlanması, küresel rekabet edebilir olması hedefimiz. Otomobil dünyası tüketici elektroniğinden sonra en yüksek küresel rekabeti olan sektör.