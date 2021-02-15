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15 Şubat 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri 1975 model Murat 124'e gözü gibi bakıyor! 200 bin liralık teklifi reddetti 1975 model Murat 124'e gözü gibi bakıyor! 200 bin liralık teklifi reddetti
Manisalı iş kadını Deniz Alya Eryılmaz, eşi tarafından kendisine evlilik yıl dönümü hediyesi olarak satın alınan ve halk arasında 'Hacı Murat' olarak adlandırılan 1975 model Murat 124 marka otomobiline gözü gibi bakıyor. 1975 model arabasına 200 bin liralık teklif gelse de Eryılmaz aracını satmıyor.
Giriş Tarihi: 15.02.2021 14:39 Güncelleme Tarihi: 15.02.2021 14:39
Manisalı iş kadını Deniz Alya Eryılmaz, ilk günkü klasik görünümünü koruyan otomobiline gelen teklifleri geri çeviriyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yaşayan ve tıbbi malzemeler satan bir firmanın yöneticiliğini yapan bir çocuk annesi Deniz Alya Eryılmaz, eşinin kendisine aldığı evlilik yıl dönümü hediyesiyle 1975 model Murat 124 marka otomobil sahibi oldu.
Halk arasında 'Hacı Murat' olarak adlandırılan 45 yaşındaki otomobiline gözü gibi bakan Eryılmaz, ilk günkü klasik görünümünü koruyor.
Lüks otomobili olmasına rağmen Murat 124'ten vazgeçmeyen Eryılmaz, otomobiliyle de ilgi odağı oldu.
200 bin liraya kadar gelen teklifleri geri çeviren Eryılmaz, şehir içinde kullandığı otomobiliyle görenlere nostalji yaşatıyor.