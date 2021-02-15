1975 model Murat 124'e gözü gibi bakıyor! 200 bin liralık teklifi reddetti

Manisalı iş kadını Deniz Alya Eryılmaz, eşi tarafından kendisine evlilik yıl dönümü hediyesi olarak satın alınan ve halk arasında 'Hacı Murat' olarak adlandırılan 1975 model Murat 124 marka otomobiline gözü gibi bakıyor. 1975 model arabasına 200 bin liralık teklif gelse de Eryılmaz aracını satmıyor.