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94 model Şahin'i hangardan çıkardı! Teklif yağıyor
1994 model Şahin'i hangardan çıkartan kişiye teklif yağıyor. Eski otomobil meraklısı bir kişinin İstanbul'dan aldığı 1994 model Tofaş Şahin'e teklif üstüne teklif geliyor. Hiç kullanılmamış olan arabanın koltuklarındaki naylonlar bile duruyordu. Ancak daha da ilginç olan bu kişinin hikayesi ve arabaya teklif edilen fiyat oldu.
Giriş Tarihi: 06.01.2020 07:09 Güncelleme Tarihi: 06.01.2020 07:09
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