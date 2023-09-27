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Haberler Galeri İkinci el otomobilde fiyatlar çakıldı! Ticaret Bakanı Ömer Bolat açıkladı: O cümle artık gündemden düştü

İkinci el otomobilde fiyatlar çakıldı! Ticaret Bakanı Ömer Bolat açıkladı: O cümle artık gündemden düştü

Hükümetin aldığı önlemler sayesinde ikinci el otomobil fiyatlarında yaşanan fahiş fiyat taleplerinin önüne geçildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sıkıntıların büyük ölçüde çözüldüğünü belirtirken "İkinci el otomobil fiyatlarında yüzde 10-15 düşüşler var. Birinci elde stoklar ortaya çıkarılmak zorunda kalındı. 'Araç yok' cümlesi artık gündemden büyük ölçüde düştü." dedi.

Giriş Tarihi: 27.09.2023 15:54 Güncelleme Tarihi: 27.09.2023 15:54
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İkinci el otomobilde fiyatlar çakıldı! Ticaret Bakanı Ömer Bolat açıkladı: O cümle artık gündemden düştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Otomotiv piyasasında 2'nci el fiyatlarında yüzde 10-15 düşüşler var. 1'inci elde artık stoklar ortaya çıkartılmak zorunda kalındı, 'araç yok' kelimesi artık gündemden büyük ölçekte düştü. Sıfır otomotivde de kolay kolay zam yapılamayan bir süreci yaşıyoruz" dedi.

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İkinci el otomobilde fiyatlar çakıldı! Ticaret Bakanı Ömer Bolat açıkladı: O cümle artık gündemden düştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara Ticaret Odası (ATO) 29'uncu dönem Olağan Meclis Toplantısına katıldı. Toplantıda ATO Başkanı Gürsel Baran ve meclis üyeleri de yer aldı. Bakan Bolat, mal ihracatının yanı sıra hizmet ihracatının da önemli olduğunu ifade ederek, "Ankara bu noktada da önde gidiyor. Sağlık turizminde Türkiye'nin en iyi vilayetlerinin başında geliyor. Diğer hizmetler sektöründe de Ankara'mız büyük atılım yaptı. Savunma sanayiinde ülkemizin kalesi mertebesinde Ankara.

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İkinci el otomobilde fiyatlar çakıldı! Ticaret Bakanı Ömer Bolat açıkladı: O cümle artık gündemden düştü

Eskiden sadece memur şehri olarak bilinen Ankara, artık hizmet ticareti, bunun yanında imalat sanayii, makine sanayii alanlarında da büyük bir aşama sağladı. Bu da Türkiye'mizin 20 yılda geçirdiği büyük dönüşüme Ankara'nın çok iyi bir şekilde uyum sağladığını ve bu fırsatlardan istifade ettiğini göstermektedir" dedi.

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İkinci el otomobilde fiyatlar çakıldı! Ticaret Bakanı Ömer Bolat açıkladı: O cümle artık gündemden düştü

"ENFLASYON HIZLI BİR ŞEKİLDE İNECEK"
Bakan Bolat, Türkiye'nin, hizmet ihracatında 2022'de 90 milyar dolara ulaştığını ifade ederek, "2002'de 14,5 milyar dolardı. Turizmde, hava, kara, demir yolu taşımacılığı, sağlık turizmi, eğitim hizmetleri, bilişim ve yazılım ihracatı ile bunları başaracağız. Orta Vadeli Plan'a göre bu yıl 255 milyar dolar mal ihracatı ve yaklaşık 110 milyar dolar da hizmet ihracatı ile toplamda 365 milyar dolar döviz geliri kazanıyoruz inşallah.

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İkinci el otomobilde fiyatlar çakıldı! Ticaret Bakanı Ömer Bolat açıkladı: O cümle artık gündemden düştü

Önümüzdeki yılın ortalarından itibaren enflasyonun artık hızlı bir şekilde inişe geçmesini sağlamak, gelecek yılı yüzde 33 civarında tamamlamak hedefimiz. Bunun yanında yatırım, üretim, istihdam ve ihracat hedeflerimizin gelişmesinden asla vazgeçmedik.