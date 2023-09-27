27 Eylül 2023, Çarşamba
İkinci el otomobilde fiyatlar çakıldı! Ticaret Bakanı Ömer Bolat açıkladı: O cümle artık gündemden düştü
Hükümetin aldığı önlemler sayesinde ikinci el otomobil fiyatlarında yaşanan fahiş fiyat taleplerinin önüne geçildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sıkıntıların büyük ölçüde çözüldüğünü belirtirken "İkinci el otomobil fiyatlarında yüzde 10-15 düşüşler var. Birinci elde stoklar ortaya çıkarılmak zorunda kalındı. 'Araç yok' cümlesi artık gündemden büyük ölçüde düştü." dedi.
Giriş Tarihi: 27.09.2023 15:54 Güncelleme Tarihi: 27.09.2023 15:54
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