İkinci el otomobilde fiyatlar çakıldı! Ticaret Bakanı Ömer Bolat açıkladı: O cümle artık gündemden düştü

"ENFLASYON HIZLI BİR ŞEKİLDE İNECEK"

Bakan Bolat, Türkiye'nin, hizmet ihracatında 2022'de 90 milyar dolara ulaştığını ifade ederek, "2002'de 14,5 milyar dolardı. Turizmde, hava, kara, demir yolu taşımacılığı, sağlık turizmi, eğitim hizmetleri, bilişim ve yazılım ihracatı ile bunları başaracağız. Orta Vadeli Plan'a göre bu yıl 255 milyar dolar mal ihracatı ve yaklaşık 110 milyar dolar da hizmet ihracatı ile toplamda 365 milyar dolar döviz geliri kazanıyoruz inşallah.