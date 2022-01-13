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Araç fiyatlarında 50 bin TL’ye varan indirim! ÖTV indirimiyle araba fiyatları ne kadar oldu? Renault, Toyota, KIA, Opel yeni araç fiyatları…
Araç fiyatlarında 50 bin TL'ye varan indirim sonrası yeni araç alacakların yüzü güldü. ÖTV indirimi sonrası araba fiyatlarında değişiklik yaşandı. Yapılan matrah güncellemesiyle ÖTV oranı düşen otomobillere indirim gelecek. Böylelikle; Renault, Toyota, KIA, Opel gibi araçların fiyatlarında indirim yapıldı. ÖTV matrahları yüzde 25.9 ile yüzde 34.1 arasında güncellendi. İşte; 50 bin TL'ye varan indirimin yaşandığı güncel araç fiyatları…
Giriş Tarihi: 13.01.2022 10:02Güncelleme Tarihi: 13.01.2022 10:02