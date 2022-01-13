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Haberler Galeri Araç fiyatlarında 50 bin TL’ye varan indirim! ÖTV indirimiyle araba fiyatları ne kadar oldu? Renault, Toyota, KIA, Opel yeni araç fiyatları…

Araç fiyatlarında 50 bin TL’ye varan indirim! ÖTV indirimiyle araba fiyatları ne kadar oldu? Renault, Toyota, KIA, Opel yeni araç fiyatları…

Araç fiyatlarında 50 bin TL'ye varan indirim sonrası yeni araç alacakların yüzü güldü. ÖTV indirimi sonrası araba fiyatlarında değişiklik yaşandı. Yapılan matrah güncellemesiyle ÖTV oranı düşen otomobillere indirim gelecek. Böylelikle; Renault, Toyota, KIA, Opel gibi araçların fiyatlarında indirim yapıldı. ÖTV matrahları yüzde 25.9 ile yüzde 34.1 arasında güncellendi. İşte; 50 bin TL'ye varan indirimin yaşandığı güncel araç fiyatları…

Giriş Tarihi: 13.01.2022 10:02 Güncelleme Tarihi: 13.01.2022 10:02
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Araç fiyatlarında 50 bin TL’ye varan indirim! ÖTV indirimiyle araba fiyatları ne kadar oldu? Renault, Toyota, KIA, Opel yeni araç fiyatları…

ÖTV indirimiyle araba fiyatları ne kadar oldu? ÖTV'de yapılan matrah dilimi düzenlemesiyle birlikte, bazı otomobillerin matrah dilimi 3'ten 5'e çıktı. Bu güncellemenin ardından birçok otomobilin ÖTV oranı düştü ve indirimin önü açıldı. Araç fiyatlarında yaşanacak indirimle yeni araba alacak kişiler rahat bir nefes alacak. Yüzde 50'lik dilimdeki bir otomobil yüzde 60'Lık dilime geçecek. İşte; Renault, Toyota, KIA, Opel araç fiyatları…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Araç fiyatlarında 50 bin TL’ye varan indirim! ÖTV indirimiyle araba fiyatları ne kadar oldu? Renault, Toyota, KIA, Opel yeni araç fiyatları…

Otomobiller için uzun zamandır beklenen ÖTV matrah güncellemesi Resmi Gazete'te yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan düzenlemede, ÖTV matrahı artırılıp, ara dilimler eklendi.

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Araç fiyatlarında 50 bin TL’ye varan indirim! ÖTV indirimiyle araba fiyatları ne kadar oldu? Renault, Toyota, KIA, Opel yeni araç fiyatları…

Matrah olarak bakıldığında ise çıplak fiyatı yani ÖTV ve KDV eklenmeden önceki vergisiz fiyatı 120 bin TL'nin altı için yüzde 45, 120-150 bin arası yüzde 50, 150-175 bin arası yüzde 60, 175-200 bin arası yüzde 70, 200 bin üstü yüzde 80 oldu.

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Araç fiyatlarında 50 bin TL’ye varan indirim! ÖTV indirimiyle araba fiyatları ne kadar oldu? Renault, Toyota, KIA, Opel yeni araç fiyatları…

Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçmeyen otomobiller için yüzde 45, 50 ve 80 şeklinde üç farklı ÖTV oranı uygulanıyordu. Yeni kararla birlikte, artık yüzde 45, 50, 60, 70 ve 80 şeklinde beş farklı ÖTV uygulanacak.

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Araç fiyatlarında 50 bin TL’ye varan indirim! ÖTV indirimiyle araba fiyatları ne kadar oldu? Renault, Toyota, KIA, Opel yeni araç fiyatları…

Daha önceki düzende, yüzde 50'lik ÖTV oranı uygulanan otomobillerin yüzde 80'lik dilime geçmesiyle birlikte fiyata ciddi oranda zam geliyordu.