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Haberler Galeri En ucuz sıfır otomobiller: 2022 Ocak sıfır araba fiyatları ne kadar? Renault, Hyundai, Fiat, Kia sıfır araç fiyatları...

En ucuz sıfır otomobiller: 2022 Ocak sıfır araba fiyatları ne kadar? Renault, Hyundai, Fiat, Kia sıfır araç fiyatları...

Sıfır otomobil fiyatları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Yeni yılda otomobil sahibi olmak isteyenler için firmalar tarafından bazı kampanyalar başlatılırken, gözler en ucuz sıfır otomobil fiyatlarına çevrildi. Pandemi sonrası araç fiyatlarının artması nedeniyle sıfır araba bulmak neredeyse zorlaştı. 2022 Ocak ayı güncel fiyat listesine göre, en ucuz sıfır otomobilleri haberimizde derledik. İşte 2022 Ocak sıfır araba fiyatları ne kadar? İşte Renault, Hyundai, Fiat, Kia ve Mazda sıfır araç fiyatları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.01.2022 14:19
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En ucuz sıfır otomobiller: 2022 Ocak sıfır araba fiyatları ne kadar? Renault, Hyundai, Fiat, Kia sıfır araç fiyatları...

En ucuz sıfır otomobiller belli oldu. 2022 Ocak ayının ortalarına doğru geldiğimiz şu günlerde, sıfır araba almak isteyen vatandaşlar güncel fiyat listesini araştırıyor. Yeni yıla girmemiz ile birlikre otomobil firmaları, fiyat listesini güncelledi. Bu gelişmelerin ardından 250 bin liranın altında sayılı modeller kaldı. Peki, 2022 Ocak sıfır araba fiyatları ne kadar? İşte Renault, Hyundai, Fiat, Kia sıfır araç fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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En ucuz sıfır otomobiller: 2022 Ocak sıfır araba fiyatları ne kadar? Renault, Hyundai, Fiat, Kia sıfır araç fiyatları...

2022 Ocak sıfır araba fiyatları ne kadar?

İşte 2022 Ocak ayı listesine göre en ucuz sıfır otomobiller:

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En ucuz sıfır otomobiller: 2022 Ocak sıfır araba fiyatları ne kadar? Renault, Hyundai, Fiat, Kia sıfır araç fiyatları...

HYUNDAI SIFIR OTOMOBİL FİYATI

HYUNDAI i10 Hatchback 1.0 MPI Jump Hatchback Benzin Manuel

Fiyatı: 240 bin 857 TL

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En ucuz sıfır otomobiller: 2022 Ocak sıfır araba fiyatları ne kadar? Renault, Hyundai, Fiat, Kia sıfır araç fiyatları...

FIAT SIFIR OTOMOBİL FİYATI

FIAT Egea Sedan 1.4 Fire Easy Sedan Benzin Manuel

Fiyatı: 244 bin 900 TL

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En ucuz sıfır otomobiller: 2022 Ocak sıfır araba fiyatları ne kadar? Renault, Hyundai, Fiat, Kia sıfır araç fiyatları...

RENAULT SIFIR OTOMOBİL FİYATI

RENAULT Clio Hatchback 1.0 SCe Joy Hatchback Benzin Manuel

Fiyatı: 248 bin 100 TL