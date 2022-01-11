En ucuz sıfır otomobiller: 2022 Ocak sıfır araba fiyatları ne kadar? Renault, Hyundai, Fiat, Kia sıfır araç fiyatları...

Sıfır otomobil fiyatları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Yeni yılda otomobil sahibi olmak isteyenler için firmalar tarafından bazı kampanyalar başlatılırken, gözler en ucuz sıfır otomobil fiyatlarına çevrildi. Pandemi sonrası araç fiyatlarının artması nedeniyle sıfır araba bulmak neredeyse zorlaştı. 2022 Ocak ayı güncel fiyat listesine göre, en ucuz sıfır otomobilleri haberimizde derledik. İşte 2022 Ocak sıfır araba fiyatları ne kadar? İşte Renault, Hyundai, Fiat, Kia ve Mazda sıfır araç fiyatları...