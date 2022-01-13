13 Ocak 2022, Perşembe
TOGG'un yeni Sedan modeli dünya basınında ses getirdi: Türkler büyük düşünüyor
Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, ABD'de tanıttığı yeni modeliyle uluslararası basında büyük ses getirdi. Dünyanın yakından takip ettiği TOGG perdenin kalkmasıyla büyük bir beğeni aldı. Gerek tasarımıyla ve son teknolojisiyle tam not alan yerli otomobil TOGG C Sedan modeli büyük bir ses getirdi. Almanlar yakından takip ettiği TOGG için, "Türkler büyük düşünüyor" manşeti attı.
Giriş Tarihi: 13.01.2022 14:47 Güncelleme Tarihi: 13.01.2022 14:47
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