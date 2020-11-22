Araba alacaklar dikkat! Faizleri indirdiler...

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını nedeniyle araç üretiminin azlığı fiyatları bir anda fırlattı. Sıfır ve ikinci el otomobillerin aşırı yükselmesi sektörde hareketliliğe neden oldu. Otomobil firmaları yıl sonunun da gelmesiyle yeni kampanyalarını duyurdu. Birçok firma kendi bünyesinde faiz indirimi ve taksit uygulamasına gitti.

Giriş Tarihi: 22.11.2020 10:26 Güncelleme Tarihi: 22.11.2020 10:29 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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