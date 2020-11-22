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Araba alacaklar dikkat! Faizleri indirdiler...

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını nedeniyle araç üretiminin azlığı fiyatları bir anda fırlattı. Sıfır ve ikinci el otomobillerin aşırı yükselmesi sektörde hareketliliğe neden oldu. Otomobil firmaları yıl sonunun da gelmesiyle yeni kampanyalarını duyurdu. Birçok firma kendi bünyesinde faiz indirimi ve taksit uygulamasına gitti.

Giriş Tarihi: 22.11.2020 10:26 Güncelleme Tarihi: 22.11.2020 10:29
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Araba alacaklar dikkat! Faizleri indirdiler...

Otomotiv şirketleri kampanya yaparak satışlarını hızlandırmayı hedefliyor. Fiyatların aşırı yükselmesiyle birlikte otomobil de bulunamamasından kaynaklı olarak markalar kendi bünyelerinde krediler oluşturmaya başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Araba alacaklar dikkat! Faizleri indirdiler...

İşte markaların sıfır otomobil kampanyaları:

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Araba alacaklar dikkat! Faizleri indirdiler...

FORD
Ford Fiesta, Ecosport, Focus Trend X Benzinli, Focus Titanium, S-Max ve Galaxy model otomobillerin satın alımlarında geçerli; 60.000 TL, 24 ay, %0,991 faiz

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Araba alacaklar dikkat! Faizleri indirdiler...

- Yeni Ford Kuga model otomobillerin satın alımlarında geçerli; 240.000 TL, 24 ay, %1,092 faiz

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Araba alacaklar dikkat! Faizleri indirdiler...

- Yepyeni Ford Puma model otomobillerin satın alımlarında geçerli; 120.000 TL, 24 ay, %0,993 faiz imkanı sunuluyor.