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21 Kasım 2020, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri 2 bin TL'ye aldı 11 bin TL'ye satıyor! Elinde 45 tane Anadol marka otomobil kaldı... 2 bin TL'ye aldı 11 bin TL'ye satıyor! Elinde 45 tane Anadol marka otomobil kaldı... Son dakika haberine göre; Ankara'nın Nallıhan ilçesi Akdere köyünde 3 evi atölyeye çeviren Ali Engin Aydoğan hurda Anadol marka otomobilleri yeniliyor. Şimdiye kadar 50 civarında hurda Anadol'u satın alıp, yenileyerek satan Aydoğan, elindeki 45 Anadol'u da trafiğe çıkarmayı hedefliyor. Giriş Tarihi: 21.11.2020 12:44 Güncelleme Tarihi: 21.11.2020 12:49
Nallıhan ilçesi Akdere köyünde oturan Ali Engin Aydoğan (42), 1998 yılında Trakya Üniversitesi İş Makinaları Bölümü'nü bitirdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Aydoğan, 2002 yılında Beypazarı ilçe merkezinde hediyelik eşya dükkanı açtı.
Aydoğan, 5 yıl önce satın aldığı 1974 model hurda Anadol marka otomobili tamir ettirecek usta bulamadı.
Bunun üzerine, internetten bulduğu yedek parçaları kullanıp, kendi imkanlarıyla otomobili orijinaline uygun şekilde yeniledi.
Makine bölümü mezunu olduğu için otomobili onarırken zorlanmayan ve bu araçlara ilgisi artan Aydoğan, trafikten düşen eski Anadolları satın alıp, yenileyerek satmaya başladı.