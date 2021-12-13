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Haberler Galeri Citroen Ami Türkiye'de satışa çıkıyor! 100 kilometrede 8 lira 25 kuruş harcıyor

Citroen Ami Türkiye'de satışa çıkıyor! 100 kilometrede 8 lira 25 kuruş harcıyor

Dünyanın önde gelen otomobil markası Citroen yeni modeliyle Türkiye'de pazara giriyor. Araç Türkiye'de de lansmanını yaptı. İki kişilik elektikli araç Ami için ehliyet ve MTV zorunluluğu bulunuyor. Citroen Ami'nin avrupa fiyatı da belli oldu. 75 kilometre menzili bulunan Ami, en fazla 45 kilometre hıza çıkabiliyor. Ami'nin bataryası 220 volt priz çıkışıyla 3 saatte dolarken, 100 kilometrelik maliyeti ise 8,25 lira ile toplu taşımadan bile daha ucuza geliyor.

Giriş Tarihi: 13.12.2021 09:37 Güncelleme Tarihi: 13.12.2021 09:38
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Citroen Ami Türkiye’de satışa çıkıyor! 100 kilometrede 8 lira 25 kuruş harcıyor
Fransız otomotiv üreticisi Citroen, 2 yıl önce elektrikli mobilite çözümü olarak tanıttığı Ami'yi Türkiye'ye getirdi.
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Citroen Ami Türkiye’de satışa çıkıyor! 100 kilometrede 8 lira 25 kuruş harcıyor
Citroen, 101. yılında tamamen elektrikli Ami ile şimdi Türk tüketicisinin ‘yol arkadaşı’ oluyor. Fransızca’da ‘arkadaş’ anlamına gelen ve kalabalık şehir yaşamına çözüm olarak sunulan Ami, B1 sınıfı ehliyetle 16 yaşından itibaren kullanılabiliyor.
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Citroen Ami Türkiye’de satışa çıkıyor! 100 kilometrede 8 lira 25 kuruş harcıyor
Elektrikli motosiklet sınıfında tanımlanan Ami, otoyol ve köprüleri kullanamıyor. Avrupa fiyatı 7 bin avro (110 bin TL) olan Ami’nin Türkiye fiyatı ise henüz belli değil.
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Citroen Ami Türkiye’de satışa çıkıyor! 100 kilometrede 8 lira 25 kuruş harcıyor

BİREYSEL TALEP ÇOK YOĞUN
Citroën'in herkes için otomobil olan mottosunun şimdi herkes için mobilite olduğunu vurgulayan Citroen Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım, "Yeni model, her yaştan kullanıcı için elektrikli mobilitenin en önemli oyuncularından bir tanesi olmaya aday. Şimdiden aldığımız talep, 2022 yılı için 1.000 adet olan bireysel satış hedefimizi 3.000'e çıkartmamızı sağladı...

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Citroen Ami Türkiye’de satışa çıkıyor! 100 kilometrede 8 lira 25 kuruş harcıyor

Tabii bu noktada tedarik konusu yine en belirleyici kriter olacak. Ami, Türkiye pazarında şu anda filo satışı ve kurumsal müşteriler için piyasaya sürülürken, 2022 ilk çeyreğinden itibaren son tüketici ile direkt olarak buluşmaya başlayacak" dedi.