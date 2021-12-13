13 Aralık 2021, Pazartesi
Citroen Ami Türkiye'de satışa çıkıyor! 100 kilometrede 8 lira 25 kuruş harcıyor
Dünyanın önde gelen otomobil markası Citroen yeni modeliyle Türkiye'de pazara giriyor. Araç Türkiye'de de lansmanını yaptı. İki kişilik elektikli araç Ami için ehliyet ve MTV zorunluluğu bulunuyor. Citroen Ami'nin avrupa fiyatı da belli oldu. 75 kilometre menzili bulunan Ami, en fazla 45 kilometre hıza çıkabiliyor. Ami'nin bataryası 220 volt priz çıkışıyla 3 saatte dolarken, 100 kilometrelik maliyeti ise 8,25 lira ile toplu taşımadan bile daha ucuza geliyor.
Giriş Tarihi: 13.12.2021 09:37 Güncelleme Tarihi: 13.12.2021 09:38
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