Araba alacaklar dikkat! Hangi araba modelleri daha sağlam?

Avrupa pazarındaki otomobillerin güvenlik ve performans değerlendirmelerini yapan bağımsız kurum Euro NCAP, yaptığı testlerden başarıyla çıkan modelleri açıkladı. Hangi araba modelleri daha sağlam? Çarpışmaya karşı dayanıklı olan araçlar hangileri? Gibi soruların cevabı da belli oldu.

Giriş Tarihi: 06.04.2021 14:35 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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