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06 Nisan 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Araba alacaklar dikkat! Hangi araba modelleri daha sağlam? Araba alacaklar dikkat! Hangi araba modelleri daha sağlam? Avrupa pazarındaki otomobillerin güvenlik ve performans değerlendirmelerini yapan bağımsız kurum Euro NCAP, yaptığı testlerden başarıyla çıkan modelleri açıkladı. Hangi araba modelleri daha sağlam? Çarpışmaya karşı dayanıklı olan araçlar hangileri? Gibi soruların cevabı da belli oldu. Giriş Tarihi: 06.04.2021 14:35
1977 yılında kurulan ve bağımsız olarak Avrupa pazarındaki otomobillerin güvenlik ve performans değerlendirmelerini yapan Euro NCAP, 2019 yılında piyasaya çıkan otomobillerin çarpışma testlerinin sonuçlarını sıraladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Henüz piyasaya sürülmemiş araçlar, Euro NCAP testi için merkeze geldiğinde 4 kategori üzerinden test ediliyorlar. Yetişkin yolcu, çocuk yolcu, yaya güvenliği ve güvenlik asistanları testleri üzerinden yapılan değerlendirmede, araçlara 1- 5 yıldız arasında bir puan veriliyor. Euro NCAP testleri, farklı hızlarda farklı platformlarda geçekleşen çarpışmalar sonucu araçların uğradıkları hasarları ölçüyor. Aynı zamanda araç içinde ve dışında bulunan insanların olası bir kazadan nasıl etkileneceklerini gösteren verilere ulaşıyor.
İşte toplam derecelendirme puanına göre 2019'da yapılan Euro NCAP testlerinden en başarılı çıkan 10 model...
Mercedes-Benz CLA
BMW Z4