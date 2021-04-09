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Haberler Galeri 2024 GMC Hummer EV SUV tanıtıldı | İşte Hummer EV SUV'nin özellikleri

2024 GMC Hummer EV SUV tanıtıldı | İşte Hummer EV SUV'nin özellikleri

2024 GMC Hummer EV SUV tanıtıldı. ABD merkezli General Motors bünyesinde bulunan GMC markasının modeli olarak yeniden yollara çıkmaya hazırlanan Hummer'ın ilk aracı, Ekim 2020'de tanıtılan GMC Hummer EV isimli pikap olmuştu. Pikabın ardından tanıtılan SUV modeli yani GMC Hummer EV SUV isimli araç, köşeli hatları ve arkasındaki yedek lastiği ile Hummer H2 ve H3'ten de izler taşıyor. İşte Hummer EV SUV'nin özellikleri...

Giriş Tarihi: 09.04.2021 18:46
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2024 GMC Hummer EV SUV tanıtıldı | İşte Hummer EV SUV'nin özellikleri

Yüzde 100, yani tam elektrikli olan bu aracın 2023'te üretilmeye başlaması planlanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2024 GMC Hummer EV SUV tanıtıldı | İşte Hummer EV SUV'nin özellikleri

Sürüş özellikleriyle, arazi yeteneği, performansı ve donanım özellikleriyle oldukça iddialı olan Hummer EV SUV'un uzunluğu 4999 mm ve dingil mesafesi 3218 mm. Bagajın koltuklar yatırıldığında 2316 litreye varan hacim sunduğu belirtiliyor.

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2024 GMC Hummer EV SUV tanıtıldı | İşte Hummer EV SUV'nin özellikleri

Bu aracın iç mekanında bulunan 12,3 inçlik dijital gösterge paneli ve 13,4 inçlik multimedya ekranı öne çıkarken dikey ızgaralar, kontrol düğmeleri ve küçük vites kolu da diğer detaylar arasında yer alıyor.

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2024 GMC Hummer EV SUV tanıtıldı | İşte Hummer EV SUV'nin özellikleri

20 modüllü çift paketli ultium bataryalara sahip olan Hummer EV SUV'da 2 ve 3 elektrikli motoru olan, 5 farklı seçenek yer alıyor.

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2024 GMC Hummer EV SUV tanıtıldı | İşte Hummer EV SUV'nin özellikleri

İki elektrikli motora sahip Hummer EV'nin toplam gücü 634 HP. Bu araçta 400 V ve 800 V'luk iki farklı DC hızlı şarj seçeneği var. 400 V seçeneği 400 km menzile sahipken bu değer, 800 V'ta 480 km'ye çıkıyor.