2024 GMC Hummer EV SUV tanıtıldı | İşte Hummer EV SUV'nin özellikleri

2024 GMC Hummer EV SUV tanıtıldı. ABD merkezli General Motors bünyesinde bulunan GMC markasının modeli olarak yeniden yollara çıkmaya hazırlanan Hummer'ın ilk aracı, Ekim 2020'de tanıtılan GMC Hummer EV isimli pikap olmuştu. Pikabın ardından tanıtılan SUV modeli yani GMC Hummer EV SUV isimli araç, köşeli hatları ve arkasındaki yedek lastiği ile Hummer H2 ve H3'ten de izler taşıyor. İşte Hummer EV SUV'nin özellikleri...