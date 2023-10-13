13 Ekim 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 5 bin TL’ye dahi 2. El araç satılıyor! Satışlar ne zaman başlıyor? SGK ekim ayı icra satış ilanları ve ihale satış bedelleri…

5 bin TL’ye dahi 2. El araç satılıyor! Satışlar ne zaman başlıyor? SGK ekim ayı icra satış ilanları ve ihale satış bedelleri…

İcralık araç sarışları ekim ayında da devam ediyor. SGK'nın resmi internet sitesi üzerinde ihale usulü ile satışa sunulan araçların arasında 5 bin TL satış bedeline sahip araçlar dahi bulunuyor. İşte icradan satın alabileceğiniz araç modelleri…

Giriş Tarihi: 13.10.2023 11:40
  • 1
  • 20
5 bin TL’ye dahi 2. El araç satılıyor! Satışlar ne zaman başlıyor? SGK ekim ayı icra satış ilanları ve ihale satış bedelleri…

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafın yayınlanan ilanlar ile piyasa fiyatının altında icralık araçlar satışa sunulmaya devam ediyor. İhale usulünce göre satılan araçlar SGK icra satış sayfasında tüm detayları ile paylaşılıyor. 5 bin TL'ye dahi aracın bulunduğu listede araçlarda belli başlı hasarlar bulunuyor. Başvuruda bulunmak isteyenlerin ise ihaleye katılmadan önce belirtilen teminat bedeli yatırmaları ve ihale başlangıç tarihinde tekliflerini sunmaları gerekiyor. İşte ekim ayı icralık araç ilanları ve detaylar…

SGK EKİM AYI İCRALIK ARAÇ SATIŞ İLANLARI

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 20
5 bin TL’ye dahi 2. El araç satılıyor! Satışlar ne zaman başlıyor? SGK ekim ayı icra satış ilanları ve ihale satış bedelleri…

ARACI GÖRMEK İÇİN TIKLATINIZ

  • 3
  • 20
5 bin TL’ye dahi 2. El araç satılıyor! Satışlar ne zaman başlıyor? SGK ekim ayı icra satış ilanları ve ihale satış bedelleri…

ARACI GÖRMEK İÇİN TIKLATINIZ

  • 4
  • 20
5 bin TL’ye dahi 2. El araç satılıyor! Satışlar ne zaman başlıyor? SGK ekim ayı icra satış ilanları ve ihale satış bedelleri…

ARACI GÖRMEK İÇİN TIKLATINIZ

  • 5
  • 20
5 bin TL’ye dahi 2. El araç satılıyor! Satışlar ne zaman başlıyor? SGK ekim ayı icra satış ilanları ve ihale satış bedelleri…

ARACI GÖRMEK İÇİN TIKLATINIZ