HaberlerGaleri5 bin TL’ye dahi 2. El araç satılıyor! Satışlar ne zaman başlıyor? SGK ekim ayı icra satış ilanları ve ihale satış bedelleri…
5 bin TL’ye dahi 2. El araç satılıyor! Satışlar ne zaman başlıyor? SGK ekim ayı icra satış ilanları ve ihale satış bedelleri…
İcralık araç sarışları ekim ayında da devam ediyor. SGK'nın resmi internet sitesi üzerinde ihale usulü ile satışa sunulan araçların arasında 5 bin TL satış bedeline sahip araçlar dahi bulunuyor. İşte icradan satın alabileceğiniz araç modelleri…