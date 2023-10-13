5 bin TL’ye dahi 2. El araç satılıyor! Satışlar ne zaman başlıyor? SGK ekim ayı icra satış ilanları ve ihale satış bedelleri…

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafın yayınlanan ilanlar ile piyasa fiyatının altında icralık araçlar satışa sunulmaya devam ediyor. İhale usulünce göre satılan araçlar SGK icra satış sayfasında tüm detayları ile paylaşılıyor. 5 bin TL'ye dahi aracın bulunduğu listede araçlarda belli başlı hasarlar bulunuyor. Başvuruda bulunmak isteyenlerin ise ihaleye katılmadan önce belirtilen teminat bedeli yatırmaları ve ihale başlangıç tarihinde tekliflerini sunmaları gerekiyor. İşte ekim ayı icralık araç ilanları ve detaylar…

SGK EKİM AYI İCRALIK ARAÇ SATIŞ İLANLARI