18 Ekim 2023, Çarşamba
Renault ekim ayı yenilenmiş 2. El araç modelleri ve fiyatlarını açıkladı! 230 bin TL’den başlayan fiyatlarla Fiat, Renault, Peugeot, Volkswagen, Hyundai...
Renault fabrikada yenilenen 2. El araç modelleri ile Ekim ayında da yeni araç sahibi olmak isteyenlere fırsat sunmaya devam ediyor. Renault Peugeot, Fiat, Volkswagen, Hyundai, Opel daha fazla modelin yer aldığı listede en düşük fiyata satılan ikinci el otomobil modellerini haberimizde bir araya getirdik.. İşte Renault yenilenmiş uygun fiyatlı 2. El araç modelleri.
Giriş Tarihi: 18.10.2023 15:56 Güncelleme Tarihi: 18.10.2023 15:57
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