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Arabası olanlar dikkat 🚗 Silecek açıkken arabayı geri vitese takarsanız... Bu özelliği biliyor musunuz?
Otomobili olanlar dikkat! Arabalar herkesin hayatında önemli bir yer kaplamaktadır. Peki kullandığınız arabayı yakından tanıyor musunuz? Otomobillerin gizli kalmış özellikleri görenleri şaşırtıyor. Örneğin; yağmurlu havada silecek açıkken geri vitese aldığınızda bakın neler oluyor? İşte Ford Focus Ghia, Hyundai Starex, Opel Corsa, Peugeot 307, VW Golf, Skoda Roomster, Mitsubishi Colt, Renault Clio gibi araçların çoğu kişi tarafından bilinmeyen özellikleri…