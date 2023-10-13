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Arabası olanlar dikkat 🚗 Silecek açıkken arabayı geri vitese takarsanız... Bu özelliği biliyor musunuz?

Otomobili olanlar dikkat! Arabalar herkesin hayatında önemli bir yer kaplamaktadır. Peki kullandığınız arabayı yakından tanıyor musunuz? Otomobillerin gizli kalmış özellikleri görenleri şaşırtıyor. Örneğin; yağmurlu havada silecek açıkken geri vitese aldığınızda bakın neler oluyor? İşte Ford Focus Ghia, Hyundai Starex, Opel Corsa, Peugeot 307, VW Golf, Skoda Roomster, Mitsubishi Colt, Renault Clio gibi araçların çoğu kişi tarafından bilinmeyen özellikleri…

Giriş Tarihi: 13.10.2023 08:10
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Arabası olanlar dikkat 🚗 Silecek açıkken arabayı geri vitese takarsanız... Bu özelliği biliyor musunuz?

Opel Corsa, Ford Focus Ghia, BMW, Mercedes, Peugeot 307, VW Golf, Skoda Roomster, Hyundai Starex, Mitsubishi Colt, Fiat Doblo, Renault Clio gibi araçların hiç bilmediğiniz gizli özellikleri.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Arabası olanlar dikkat 🚗 Silecek açıkken arabayı geri vitese takarsanız... Bu özelliği biliyor musunuz?

OPEL CORSA

Arabaya girince, anahtarı kontağa taktıktan sonra silecek ve sinyal kolunu aynı anda kendinize çektiğinizde.. Sırasıyla P1, P2, P3, P4, P5, P6 ve P7 özellikleri aynı anda programlanabilir hale gelir.

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Arabası olanlar dikkat 🚗 Silecek açıkken arabayı geri vitese takarsanız... Bu özelliği biliyor musunuz?

P1 özelliği ile aracın dış lambalarının açılıp kapanması ayarlanır. Örneğin araç kumandasına çift bastığınızda açılsın mı kapansın mı?

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Arabası olanlar dikkat 🚗 Silecek açıkken arabayı geri vitese takarsanız... Bu özelliği biliyor musunuz?

Bu 7 özellik arasında geçiş yapmak için sol silecek kolunu, aktif veya pasif hale getirmek için sağ silecek tuşunu aşağı ve yukarı yönlü kullanabilirsiniz.

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Arabası olanlar dikkat 🚗 Silecek açıkken arabayı geri vitese takarsanız... Bu özelliği biliyor musunuz?

P2 özelliği ile aracın yağmurlu havada silecek açıkken geri vitese alındığında arka sileceklerin çalışmasını sağlar. Açık veya kapalı konuma getirmek için yine silecek tuşu kullanılır.