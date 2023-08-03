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2024 Toyota Land Cruiser Prado tanıtıldı | Yeni Land Cruiser Prado Türkiye'de ne zaman satışa sunulacak?

OTOMOBİL HABERİ | SUV dünyası binek otomobillerin tahtını iyice salladı. Dünyada olduğu gibi pek çok insanın otomobil tercihi SUV'a yöneldi. Firmalar birebirleri ile yenilik konusunda kıyasıya yarışmakta. Japonlar da bu durumdan geri kalmıyor. Ve merakla beklenen 2024 Toyota Land Cruiser Prado örtüsünü kaldırdı ve resmen tanıtıldı. Güçlü, kaslı ve dinamik yapısı ile dağları aşacak olan Land Cruiser Prado, DNA'sını yeni teknolojilerle birleştirerek günlük kullanımlarla birlikte şehir içi ve arazi sürüşlerinde çok daha yüksek performans getiriyor. Peki, yeni Land Cruiser Prado, Türkiye'de ne zaman satışa sunulacak? 2024 Toyota Land Cruiser Prado'nun motor ve donanım özellikleri neler? İşte otomobil haberimizin tüm detayları ve 2024 Toyota Land Cruiser Prado'dan çarpıcı fotoğraflar…

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.08.2023 10:37 Güncelleme Tarihi: 03.08.2023 10:38
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2024 Toyota Land Cruiser Prado tanıtıldı | Yeni Land Cruiser Prado Türkiye’de ne zaman satışa sunulacak?

Japonların güçlü otomotiv firması Toyota, yeni 2024 Land Cruiser Prado modelini Türkiye'de müşterilerine sunmayı planlıyor. Peki yeni Land Cruiser Prado Türkiye'de ne zaman satışa sunulacak? Özellikleri neler? İşte detaylar…

Toyota, yeni Land Cruiser Prado modelinin örtüsünü kaldırdı. Land Cruiser Prado, 70 yılı aşkın bir süredir güç ve dayanıklılığın simgesi haline gelen modelin tüm özelliklerini sunuyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2024 Toyota Land Cruiser Prado tanıtıldı | Yeni Land Cruiser Prado Türkiye’de ne zaman satışa sunulacak?

Yeni model, efsanevi Land Cruiser DNA'sını yeni teknolojilerle birleştirerek günlük kullanımlarla birlikte şehir içi ve arazi sürüşlerinde çok daha yüksek performans getiriyor.

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2024 Toyota Land Cruiser Prado tanıtıldı | Yeni Land Cruiser Prado Türkiye’de ne zaman satışa sunulacak?

72 yıl önce 1 Ağustos 1951'de "Toyota BJ" olarak doğan Land Cruiser, tanıtılmasından kısa bir süre sonra Fuji Dağı 6. İstasyonuna kadar tırmanabilen ilk araç olarak gücünü ve dayanıklılığını kanıtlamıştı.

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2024 Toyota Land Cruiser Prado tanıtıldı | Yeni Land Cruiser Prado Türkiye’de ne zaman satışa sunulacak?

Toyota, ilk günden bu yana Land Cruiser'ı, yolcuların en zorlu şartları aşarak güvenli bir şekilde hedeflerine ulaştırabilecek şekilde tasarladı.

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2024 Toyota Land Cruiser Prado tanıtıldı | Yeni Land Cruiser Prado Türkiye’de ne zaman satışa sunulacak?

Dünyanın farklı yerlerinden Land Cruiser kullanıcılarının her geçen gün yaşadığı üst düzey deneyimler de bunu kanıtlamaya devam ediyor.