2024 Toyota Land Cruiser Prado tanıtıldı | Yeni Land Cruiser Prado Türkiye'de ne zaman satışa sunulacak?

OTOMOBİL HABERİ | SUV dünyası binek otomobillerin tahtını iyice salladı. Dünyada olduğu gibi pek çok insanın otomobil tercihi SUV'a yöneldi. Firmalar birebirleri ile yenilik konusunda kıyasıya yarışmakta. Japonlar da bu durumdan geri kalmıyor. Ve merakla beklenen 2024 Toyota Land Cruiser Prado örtüsünü kaldırdı ve resmen tanıtıldı. Güçlü, kaslı ve dinamik yapısı ile dağları aşacak olan Land Cruiser Prado, DNA'sını yeni teknolojilerle birleştirerek günlük kullanımlarla birlikte şehir içi ve arazi sürüşlerinde çok daha yüksek performans getiriyor. Peki, yeni Land Cruiser Prado, Türkiye'de ne zaman satışa sunulacak? 2024 Toyota Land Cruiser Prado'nun motor ve donanım özellikleri neler? İşte otomobil haberimizin tüm detayları ve 2024 Toyota Land Cruiser Prado'dan çarpıcı fotoğraflar…